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08 марта 2019, 03:39  •  16 • В мире
Новейшая российская атомная подводная лодка "Чакра-3" отправится "на службу" в Индию по программе лизинга между двумя странами. Переговоры об этом шли с 2013 года и только 7 марта завершились успехом. Однако на какой срок подлодка будет передана Нью-Дели, пока гадают: в СМИ назвали срок не менее 10 лет.
Соглашение было подписано в Нью-Дели. АПЛ "Чакра-3" получила название в честь своих двух предшественниц, переданных ранее индийским военно-морским силам. По классификации НАТО субмарина относится к классу "Акула". Стоимость ее аренды составила 3 миллиарда долларов.
Пока неизвестно, на какой именно срок "Чакра-3" будет передана индийской стороне. В СМИ предполагают, что это будет не менее 10 лет. К слову, сама передача состоится в 2025 году.
По мнению издания The Print, благодаря этой сделке Россия укрепила свой статус основного стратегически-оборонного партнера Индии. Соглашению по лизингу АПЛ предшествовала серия крупнейших заказов, в том числе системы ПВО "Триумф" С-400.

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