Соглашение было подписано в Нью-Дели. АПЛ "Чакра-3" получила название в честь своих двух предшественниц, переданных ранее индийским военно-морским силам. По классификации НАТО субмарина относится к классу "Акула". Стоимость ее аренды составила 3 миллиарда долларов.

Пока неизвестно, на какой именно срок "Чакра-3" будет передана индийской стороне. В СМИ предполагают, что это будет не менее 10 лет. К слову, сама передача состоится в 2025 году.

По мнению издания The Print, благодаря этой сделке Россия укрепила свой статус основного стратегически-оборонного партнера Индии. Соглашению по лизингу АПЛ предшествовала серия крупнейших заказов, в том числе системы ПВО "Триумф" С-400.