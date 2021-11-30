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«Склонял к самоубийству»: суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года лишения свободы
30 ноября 2021, 22:55 • 116 • В России
Измайловский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), отлучённого от церкви в сентябре 2020-го. Его признали виновным по трём статьям Уголовного кодекса РФ: «Склонение к совершению самоубийства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство». Суд постановил суммарно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием его в колонии общего режима. Защита Романова намерена обжаловать приговор.
РИА Новости © Пресс-служба Басманного суда
Во вторник, 30 ноября, Измайловский суд Москвы огласил приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Экс-священник был признан виновным по ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»), ч. 3 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства»).
Согласно приговору, он использовал «манипулярное массовое психонасилие», а будучи лишённым сана и отлучённым от церкви, самовольно проживал в монастыре, где «склонял к самоубийству двух и более лиц». В вердикте также отмечается, что Романов действовал умышленно и препятствовал проходу на территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии.
«Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу... Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — заявил Романов в своём последнем слове.
Милиционер, убийца, монах
66-летнего Николая Романова можно назвать одним из самых одиозных священников России. В конце 1970-х он работал в милиции, но через несколько лет после увольнения из органов сам стал фигурантом нескольких уголовных дел.
Его судили за хищение госимущества, ДТП со смертельным исходом, разбой и убийство при отягчающих обстоятельствах. По совокупности преступлений он получил 13 лет колонии.
После освобождения из тюрьмы в 1997 году Романов решил посвятить себя Богу. Он поступил послушником в мужской монастырь во имя Новомучеников Российских, построенный на месте убийства членов царской семьи в городе Алапаевске Свердловской области.
В 2000 году Сергий был назначен первым игуменом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев, а в 2002-м стал духовником женской обители во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» под Среднеуральском.
Прославился Романов, в частности, своими неоднозначными и эпатажными высказываниями, а также тем, что практиковал экзорцизм.
Серьёзные разногласия между Сергием и церковью начались весной 2020 года после того, как он стал выкладывать в интернете ролики с призывами посещать церковь, несмотря на введённые коронавирусные ограничения, а также рассуждал об угрозе чипирования, которая, по его мнению, будет навязываться через принудительную вакцинацию.
Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в его действиях признаки административных правонарушений по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение... заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»), а также по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В июле его признали виновным и оштрафовали суммарно на 108 тыс. рублей.
Уголовное дело
В начале июля 2020 года Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в священнослужении и лишила его права ношения наперсного креста. Конфликт привлёк внимание СМИ. В монастырь приехала журналист Ксения Собчак, но на её съёмочную группу напали, разбили камеру и забрали отснятый материал.
Проведённая после инцидента доследственная проверка выявила признаки преступления по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), однако уголовное дело не было возбуждено.
Соответствующая видеозапись появилась в интернете. По данному факту против Сергия возбудили уголовное дело по статье о склонении к самоубийству. Кроме того, он не пускал на территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии РПЦ, препятствуя, таким образом, проведению религиозных обрядов, а также инвентаризации. За это ему была инкриминирована статья «Самоуправство».
В октябре 2020 года Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по статьям «Истязание» и «Халатность» против неустановленных лиц, которые в стенах Среднеуральского женского монастыря систематически избивали детей.
В ночь на 29 декабря Среднеуральский монастырь был взят штурмом, Сергия задержали для дачи показаний и этапировали в Москву. Решением Басманного суда его арестовали по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
В августе 2021 года дело Романова было передано в суд. Гособвинение запрашивало для бывшего схиигумена четыре года колонии общего режима. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.
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