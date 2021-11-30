«Склонял к самоубийству»: суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года лишения свободы

Измайловский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), отлучённого от церкви в сентябре 2020-го. Его признали виновным по трём статьям Уголовного кодекса РФ: «Склонение к совершению самоубийства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство». Суд постановил суммарно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием его в колонии общего режима. Защита Романова намерена обжаловать приговор.

Во вторник, 30 ноября, Измайловский суд Москвы огласил приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Экс-священник был признан виновным по ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»), ч. 3 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства»).

Согласно приговору, он использовал «манипулярное массовое психонасилие», а будучи лишённым сана и отлучённым от церкви, самовольно проживал в монастыре, где «склонял к самоубийству двух и более лиц». В вердикте также отмечается, что Романов действовал умышленно и препятствовал проходу на территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии.

Суд постановил путём частичного сложения наказаний приговорить бывшего священника к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый свою вину не признал.

«Я призывал не к самоубийству, а к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу... Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — заявил Романов в своём последнем слове.

Милиционер, убийца, монах

66-летнего Николая Романова можно назвать одним из самых одиозных священников России. В конце 1970-х он работал в милиции, но через несколько лет после увольнения из органов сам стал фигурантом нескольких уголовных дел.

Его судили за хищение госимущества, ДТП со смертельным исходом, разбой и убийство при отягчающих обстоятельствах. По совокупности преступлений он получил 13 лет колонии.

После освобождения из тюрьмы в 1997 году Романов решил посвятить себя Богу. Он поступил послушником в мужской монастырь во имя Новомучеников Российских, построенный на месте убийства членов царской семьи в городе Алапаевске Свердловской области.

В 2000 году Сергий был назначен первым игуменом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев, а в 2002-м стал духовником женской обители во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» под Среднеуральском.

Прославился Романов, в частности, своими неоднозначными и эпатажными высказываниями, а также тем, что практиковал экзорцизм.

Серьёзные разногласия между Сергием и церковью начались весной 2020 года после того, как он стал выкладывать в интернете ролики с призывами посещать церковь, несмотря на введённые коронавирусные ограничения, а также рассуждал об угрозе чипирования, которая, по его мнению, будет навязываться через принудительную вакцинацию.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в его действиях признаки административных правонарушений по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение... заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»), а также по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В июле его признали виновным и оштрафовали суммарно на 108 тыс. рублей.

Уголовное дело

В начале июля 2020 года Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в священнослужении и лишила его права ношения наперсного креста. Конфликт привлёк внимание СМИ. В монастырь приехала журналист Ксения Собчак, но на её съёмочную группу напали, разбили камеру и забрали отснятый материал.

Проведённая после инцидента доследственная проверка выявила признаки преступления по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), однако уголовное дело не было возбуждено.

Решением церковного суда Сергий был лишён сана схиигумена, отлучён от церкви и должен был покинуть монастырь, но, несмотря на требование епархии, продолжал совершать богослужения. В своих проповедях он призывал монахинь «умереть за Россию». При этом среди прихожан были дети.

Соответствующая видеозапись появилась в интернете. По данному факту против Сергия возбудили уголовное дело по статье о склонении к самоубийству. Кроме того, он не пускал на территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии РПЦ, препятствуя, таким образом, проведению религиозных обрядов, а также инвентаризации. За это ему была инкриминирована статья «Самоуправство».

В октябре 2020 года Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по статьям «Истязание» и «Халатность» против неустановленных лиц, которые в стенах Среднеуральского женского монастыря систематически избивали детей.

В ночь на 29 декабря Среднеуральский монастырь был взят штурмом, Сергия задержали для дачи показаний и этапировали в Москву. Решением Басманного суда его арестовали по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

В августе 2021 года дело Романова было передано в суд. Гособвинение запрашивало для бывшего схиигумена четыре года колонии общего режима. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.