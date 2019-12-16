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Склизкие валуны и белые хлопья: Чёрное море грозит превратиться в "кашу"

16 декабря 2019, 01:24  •  104 • В мире
Изменение экосистемы Чёрного моря может привести к тому, что в нём изменится качество воды: она станет мутной и покрытой хлопьями. Неизбежно упадёт содержание кислорода, который подавляет рост болезнетворных бактерий, и эффект солёности от них воду не очистит.
Исследователи, оценив изменения в экосистеме Чёрного моря за последние 20 лет, пришли к неутешительному выводу: площади бурых многолетних водорослей рода цистозира уменьшаются. Им на смену приходят растения средиземноморского и тропического комплекса.
Эти тенденции особенно ярко проявляются в районе Новороссийска и Анапы, а также южнее Туапсе, где в водах зафиксировано много органики, нефтепродуктов и тяжёлых металлов.
Вслед за изменением "подводных лесов" грядёт и изменение состава подводных обитателей. Как сообщает "Звезда", обитающие в водорослях барабульки, бычки, креветки и мидии могут быть вытеснены новым видом обитателей.
По словам кандидата биологических наук Олега Степаньяна, большинство этих видов не представляет промысловой ценности, однако насколько безвредны для экосистемы и человека будут пришедшие им на смену другие виды - пока трудно сказать.
Кроме того, безусловно, последует и изменение состава воды в Чёрном море. В частности, вода, по оценкам специалистов, чуть ли не превратится в "кашу" - помутнеет, и в ней появятся белые хлопья.
Неизбежно упадёт содержание кислорода, который подавляет рост болезнетворных бактерий, и эффект солёности от них воду не очистит.
"Кому будут привлекательны склизкие валуны, безжизненные подводные пространства в мутной с белыми хлопьями морской воде, где увидеть небольшую рыбку - бычка или скорпену будет большой удачей. Но подхватить кишечную инфекцию можно будет быстрее, чем полюбоваться подводными пейзажами", - констатировал Стапаньян.
По данным специалистов, чтобы приостановить эти пугающие изменения, следует ужесточить правила застройки прибрежных территорий, провести модернизацию городской канализации, жёстко контролировать морские перевозки и прочую деятельность в Азово-Черноморском регионе.

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