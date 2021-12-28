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Склероз Байдена: До войны меньше месяца - Fox News
28 декабря 2021, 00:55 • 18 • Политика
"Медлительность" президента США Байдена может привести к войне, сообщает Fox News. "К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы", - паникует обозреватель американского телеканала.
Президента США Джо Байдена обвинили в "медлительности", из-за которой может начаться война. С обвинениями в адрес американского лидера выступил политический обозреватель телеканала Fox News Чак Девор.
По его мнению, весь мир находится в опасности из-за того, что Белый дом не способен правильно воспринимать события и принимать быстрые и верные решения. И в этом обозреватель винит возрастное снижение умственных способностей Байдена.
Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы,
- заявил Чак Девор в эфире американского телеканала.
Он добавил, что от проблем с адекватным восприятием реальности страдает и в целом вся администрация США. А неспособность адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства только усугубляет дело, подчёркивает обозреватель.
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