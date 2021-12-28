Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Главная / Политика

Склероз Байдена: До войны меньше месяца - Fox News

28 декабря 2021, 00:55  •  18 • Политика
"Медлительность" президента США Байдена может привести к войне, сообщает Fox News. "К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы", - паникует обозреватель американского телеканала.
Президента США Джо Байдена обвинили в "медлительности", из-за которой может начаться война. С обвинениями в адрес американского лидера выступил политический обозреватель телеканала Fox News Чак Девор.
По его мнению, весь мир находится в опасности из-за того, что Белый дом не способен правильно воспринимать события и принимать быстрые и верные решения. И в этом обозреватель винит возрастное снижение умственных способностей Байдена.
Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы,
- заявил Чак Девор в эфире американского телеканала.
Он добавил, что от проблем с адекватным восприятием реальности страдает и в целом вся администрация США. А неспособность адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства только усугубляет дело, подчёркивает обозреватель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



18
Источник
Похожие новости
27 декабря 2021, 21:25
Иностранные атташе прибыли к зданию Минобороны России
27 декабря 2021, 20:50
НАТО может развязать войну с Россией в любую минуту - Минобороны
27 декабря 2021, 21:25
Глава Татарстана прокомментировал принятие закона о региональной власти
27 декабря 2021, 22:35
Украину хотят "скормить" России? Раскрыт безумный план разжигателей войны
27 декабря 2021, 20:50
НАТО вынуждает Россию действовать жёстко: Замглавы Минобороны об ультиматуме Москвы
27 декабря 2021, 21:25
Матвиенко указала на целесообразность укрупнения регионов
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2021, 21:25
Иностранные атташе прибыли к зданию Минобороны России
27 декабря 2021, 20:50
НАТО может развязать войну с Россией в любую минуту - Минобороны
27 декабря 2021, 21:25
Глава Татарстана прокомментировал принятие закона о региональной власти
27 декабря 2021, 22:35
Украину хотят "скормить" России? Раскрыт безумный план разжигателей войны
27 декабря 2021, 20:50
НАТО вынуждает Россию действовать жёстко: Замглавы Минобороны об ультиматуме Москвы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
24 декабря 2021, 20:30
"Циркон" ударил залпом. Полковник запаса намекнул: "Это значит только одно"
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.