Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Украина

«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам

28 марта 2022, 09:35  •  378 • Украина

Добровольно сдавшиеся в плен Армии ДНР украинские военнослужащие записали обращение к сослуживцам.

«Единственный шанс сейчас остаться в живых и увидеть своих родных — сдаться», — говорит один из них.

На этих кадрах можно увидеть и пограничников, и военных из 53-й отдельной мехбригады и из 56-й мотопехотной бригады.

«Всё зашло слишком далеко», — говорят украинские военные, и нельзя не отметить, что говорят они это только тогда, когда Армиям ДНР и ЛНР было разрешено открывать огонь и оборона быстро превратилась в наступление.

Когда защитники Донбасса выполняли пресловутые Минские соглашения, не открывая огонь в ответ, украинских военных всё устраивало.

Отдельно отметим, что все ВСУшники целы и невредимы, они накормлены и получили требуемую медпомощь. На Украине же с восторгом смотрят видео, на котором российским военнопленным под гогот толпы простреливают ноги, наблюдая, как они истекают кровью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


378
Источник
Похожие новости
25 марта 2022, 07:30
Операция Z – успехи за месяц и за прошедшую ночь
26 марта 2022, 23:10
Что происходит в Изюме?
26 марта 2022, 23:10
Захвачен командный пункт ВСУ под Киевом: множество старших офицеров взято в плен
24 марта 2022, 19:50
СБУ похитила дочь мэра Купянска и угрожает расправой над ней
24 марта 2022, 21:35
Минобороны России сообщает о взятии под контроль города Изюм
28 марта 2022, 07:15
Зеленский потерял поддержку Запада из-за критики США и ЕС
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" а...
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины&qu...
28 марта 2022, 01:25
"Вопросы писал лично Зеленский?": Журналистов заподозрили в подкупе
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
28 марта 2022, 05:30
Байден пошел на попятную? Он еще раз рассказал о призыве к смене власти в России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
25 марта 2022, 06:55
Газ за рубли – подножка США. Политолог объяснил, почему Запад в панике
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
25 марта 2022, 23:50
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.