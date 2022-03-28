«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам

Добровольно сдавшиеся в плен Армии ДНР украинские военнослужащие записали обращение к сослуживцам.«Единственный шанс сейчас остаться в живых и увидеть своих родных — сдаться», — говорит один из них.На этих кадрах можно увидеть и пограничников, и военных из 53-й отдельной мехбригады и из 56-й мотопехотной бригады.«Всё зашло слишком далеко», — говорят украинские военные, и нельзя не отметить, что говорят они это только тогда, когда Армиям ДНР и ЛНР было разрешено открывать огонь и оборона быстро превратилась в наступление.Когда защитники Донбасса выполняли пресловутые Минские соглашения, не открывая огонь в ответ, украинских военных всё устраивало.Отдельно отметим, что все ВСУшники целы и невредимы, они накормлены и получили требуемую медпомощь. На Украине же с восторгом смотрят видео, на котором российским военнопленным под гогот толпы простреливают ноги, наблюдая, как они истекают кровью.