|
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам
28 марта 2022, 09:35 • 378 • Украина
Добровольно сдавшиеся в плен Армии ДНР украинские военнослужащие записали обращение к сослуживцам.
«Единственный шанс сейчас остаться в живых и увидеть своих родных — сдаться», — говорит один из них.
На этих кадрах можно увидеть и пограничников, и военных из 53-й отдельной мехбригады и из 56-й мотопехотной бригады.
«Всё зашло слишком далеко», — говорят украинские военные, и нельзя не отметить, что говорят они это только тогда, когда Армиям ДНР и ЛНР было разрешено открывать огонь и оборона быстро превратилась в наступление.
Когда защитники Донбасса выполняли пресловутые Минские соглашения, не открывая огонь в ответ, украинских военных всё устраивало.
Отдельно отметим, что все ВСУшники целы и невредимы, они накормлены и получили требуемую медпомощь. На Украине же с восторгом смотрят видео, на котором российским военнопленным под гогот толпы простреливают ноги, наблюдая, как они истекают кровью.
Подпишитесь на нас
378
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 марта 2022, 15:15
|
25 марта 2022, 06:55
|
27 марта 2022, 02:40
|
25 марта 2022, 03:25
|
25 марта 2022, 23:50
|
26 марта 2022, 02:10
|
25 марта 2022, 16:15