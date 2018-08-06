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СК: Киев отвечает «отписками» на запросы по делу о гибели Стенина в Донбассе
06 августа 2018, 09:39 • 128 • Украина
Украинская сторона не предоставляет российским следователям информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в Донбассе.
© РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
По её словам, очевидно, что у Киева есть подробная информация об этом происшествии.
«Однако на все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к этому преступлению, были получены лишь формальные ответы», — сказала Петренко.
Она добавила, что российской стороне также неизвестны результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов.
В СК добавили, что продолжают расследование дела по факту убийства Стенина.
Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в Донбассе при выполнении редакционного задания.
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