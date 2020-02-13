Скитания Макрона

Когда президент Франции Эммануэль Макрон посетил Польшу в начале февраля, он лишь вкратце затронул тему независимости судебной системы, упомянув спор Польши по этому вопросу с Европейской комиссией, но не с Францией. Макрон, очевидно, пытался разморозить франко-польские отношения и предложить Польше шанс покончить с изоляцией внутри ЕС.

Сразу же после визита Макрона президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который дает правительству возможность наказывать судей за независимые действия. Затем Дуда подлил масла в огонь, приняв президента Северной Македонии, страны, которая вступила в спор с Францией после решения Макрона заблокировать заявку на вступление в ЕС. Макрон должен почувствовать, что в него плюнули.

И это лишь последняя демонстрация презрения нынешнего польского правительства к Макрону. Всем известно, что Макрон является европейским лидером, наиболее приверженным дальнейшему развитию интеграции в ЕС. Вот почему он так воинственно относится к основным препятствиям, стоящим на пути интеграции, не в последнюю очередь к правящей польской партии «Право и справедливость» (ПиС). И все же его недавний визит должен был стать жестом доброй воли.

Правительство ПиС четко изложило свою позицию. Из всех противоречивых законов, выдвинутых европейскими популистами в последние годы, новый закон считается наиболее спорным. Хуже того, он последовал за предыдущими нападками ПиС на польский верховный суд, который был расширен и теперь включает новую «Палату чрезвычайного контроля и связей с общественностью», куда назначены приспешники правящей партии, которым платят на 40% больше, чем другим судьям.

Европейский суд поставил под сомнение законность и независимость органов, созданных правительством ПиС, но постановил, что сам Верховный суд Польши должен определить законность как новой дисциплинарной палаты, так и национального совета, контролируемого ПиС. Аналогичным образом Европейская комиссия, Венецианская комиссия и юридические органы в Польше и за рубежом оспаривают утверждение о том, что процессы, контролируемые ПиС, могут считаться независимыми. Если эти органы и судьи в них не являются законными, вынесенные ими 70000 постановлений могут быть признаны недействительными. Поэтому Верховный суд Польши дал указание судам низшей инстанции не допускать судей, отобранных в соответствии с новыми правилами ПиС.

Ответом на это и стал новый закон, который позволяет дисциплинарной палате отменять решения независимых судей в верховном и нижестоящих судах. Согласно новому закону, палата может наказать, арестовать или отстранить любого судью, который, по ее мнению, «подрывает позиции властей Республики Польша». Закон также позволяет правительству избирать председателя верховного суда, что стало финальным аккордом в кампании ПиС по превращению судебной системы в полностью подчиненный инструмент. Суды больше не смогут защищать граждан, и граждане больше не будут обращаться в суды в качестве инструмента контроля над правительством.

Есть несколько возможных причин, по которым Макрон решил посетить Польшу, когда закон ожидал лишь подписи президента, а ПиС уже ступила на тропу войны с ЕС. Главным из них является то, что, ограничив свои возможности для сотрудничества с США и Германией, он искал новые дипломатические возможности.

Пока что Макрон был теплее всего принят в России. Но это не исключает сотрудничества с Польшей, страной с растущим потенциалом для вклада в оборону и экономику Европы. Франция и Польша имеют общий интерес к развитию торговли, обсуждению ядерно-энергетических технологий и продлению различных оборонных контрактов. Следовательно, в поездке Макрона сопровождали около ста французских политиков (включая министра экономики Бруно Ле Маре) и представителей бизнеса.

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В 2016 году франко-польские отношения охладились после отказа Польши от контракта на покупку французских вертолетов Каракала (решение, которое побудило предшественника Макрона, Франсуа Олланда, отменить визит в Польшу). С точки зрения внешней политики Франции альянс с Польшей был довольно экзотической идеей. Так или иначе, Франция всегда придет к какому-то взаимопониманию с Германией, а Польша - особенно в рамках ПиС - продолжит поддерживать США и Великобританию.

Кроме того, война правительства ПиС с Европейской комиссией исключает любое реальное сотрудничество между Польшей и другими европейцами в отношении бюджета ЕС. Также Макрон не может рассчитывать на то, что Польша не усложнит его попытку сближения с Россией. Вместо этого он, вероятно, считает Польшу разменной монетой в своих более широких дипломатических усилиях по отношению к России, Германии и лидерам ЕС.

Действия ПиС не станут для Макрона сокрушающим ударом. Французские СМИ уже сменили риторику с возможного сотрудничества с Польшей на открытую ее критику. Проявление неуважения со стороны ПиС только поможет Макрону, особенно теперь, когда Россия решила выбить долги из главного внутреннего конкурента президента - Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение». Российская фирма «Авиазапчасть», которая выдавала кредит, ранее была связана с российскими спецслужбами, подала соответствующий иск.

Это разбирательство теперь будет доминировать в информационном поле Франции, так же как процедура импичмента доминировала в США. Это вполне устроит Макрона. Единственным игроком, чьи интересы остаются неопределенными, остается Польша, и в этом нет ничего удивительного.