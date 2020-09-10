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Skin Lives Matter: разнарядка на "Оскар"

10 сентября 2020, 20:30  •  79 • Аналитика
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Квоты на "Оскар". Не иначе. Революционные веяния докатились до важнейшего из искусств. Точнее, системы оценки кинопрофессионалов высшей огранки. В основе теперь критерии, не имеющие отношения к мастерству. Они сгруппированы в четыре стандарта.
Все они касаются темы фильма и подбора актеров, руководящих должностей, возможностей для работы в ленте, а еще в ее маркетинге, рекламе и продвижении. Новые правила заработают с 2024 года. Фильм должен соответствовать минимум двум из четырех стандартов, уточнила Американская киноакадемия.
Например, главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один "цветной" актер. Это азиат, темнокожий, латиноамериканец и др. А если это, например, японский боевик и в нем заняты сплошь местные актеры? Это будет уже противоречить новым канонам высокого кино? Мол, перебор по квоте. Ну что же вы, в самом деле, господа продюсеры-режиссеры, прошляпили. Лента-то добротная, но извините.
А у вас, знаете ли, недостаточно узкие глаза для китайца. Кто будет блюсти высокие конкурсные стандарты или решать, насколько тот или иной кандидат подпадает под критерии? Кто будет сдавать или оплачивать генеалогические ДНК-тесты? Ведь внешние расовые и этнические признаки у современных людей становятся все более и более размытыми.
А еще не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщинами, представителями какой-то расовой или этнической группы, ЛГБТ, людьми с ограниченными возможностями. Слушайте, ОК. А если 29,9%? Фильм отличный, все прекрасно, но кто-то из киноакадемии пощелкал калькулятором ‒ и вынесен беспощадный вердикт: мимо "Оскара".
Непонятно, кто и как должен вести учет всем этим указанным качествам? И как, например, считать, если один герой содержит в себе все эти добродетели? Или надо, чтоб все эти скиллы были в комплекте у каждого такого квото-актера? Лесбиянка-трансгендер с ограниченными возможностями из, условно говоря, Вьетнама становится фаворитом режиссера. Или фавориткой. Я запутался. Киноакадемики США, чтоб вас, разъясните скорее!
А еще основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на этих же группах (см. предыдущие абзацы). А не менее двух руководящих ставок в производстве картины должны отдаваться представителям меньшинств. А если режиссер выступил композитором, да еще и продюсировал фильм, и он из "меньшевиков"? Опять может быть кривизна в подсчетах. Одно ясно точно: отдаваться ‒ изящно и непринужденно.
Ну и далее. А что делать дальше с этими квотами? Собираться и пересматривать несколько раз в год? Почти так же, как нефтяные страны регулируют свою добычу? Можно еще это дело привязать к бирже. Смотрите, оскаровский фьючерс-2025 на второстепенных актеров идет вверх.
Хотя скорее вниз. Декаданс и абсурд закулисья.
Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik
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