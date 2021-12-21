Известный политолог Яков Кедми рассказал, что ждёт нёмников из американской ЧВК, если они попытаются устроить провокацию в Донбассе. По его словам, никто не будет им делать скидок за то, что они граждане США.

Так Кедми прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что некая американская частная военная компания готовит провокацию с использованием химоружия в Донбассе.

Политолог отнёсся к этому заявлению очень настороженно, поскольку прежде информация от Минобороны России всегда подтверждалась. Вероятнее всего, Украина договорилась США о подобной операции, чтобы потом всю ответственность возложить на Россию.

В разговоре с "Народными новостями" Кедми отметил, что на подобную провокацию последует жёсткий, несимметричный ответ.

Он будет намного более резким. Он решит проблему американской ЧВК. Если они думают, что из-за того, что они американцы, кто-то будет относиться к ним более осторожно, они ошибаются,

- предупредил эксперт.

Ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что США уже осуществляли провокации с использованием химоружия. Он напомнил, как подконтрольные Западу боевики инсценировали химатаку в Сирии. Всё это снималось на камеру проамериканской НКО "Белые каски", а её "фильмы" становились поводом для нанесения ракетного удара США по военным объектам в Сирии.