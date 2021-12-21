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Скидок никто делать не будет. Кедми рассказал, что ждёт американскую ЧВК в Донбассе

21 декабря 2021, 20:45  •  135 • Политика
Известный политолог Яков Кедми рассказал, что ждёт нёмников из американской ЧВК, если они попытаются устроить провокацию в Донбассе. По его словам, никто не будет им делать скидок за то, что они граждане США.
Так Кедми прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что некая американская частная военная компания готовит провокацию с использованием химоружия в Донбассе.
Политолог отнёсся к этому заявлению очень настороженно, поскольку прежде информация от Минобороны России всегда подтверждалась. Вероятнее всего, Украина договорилась США о подобной операции, чтобы потом всю ответственность возложить на Россию.
В разговоре с "Народными новостями" Кедми отметил, что на подобную провокацию последует жёсткий, несимметричный ответ.
Он будет намного более резким. Он решит проблему американской ЧВК. Если они думают, что из-за того, что они американцы, кто-то будет относиться к ним более осторожно, они ошибаются,
- предупредил эксперт.
Ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что США уже осуществляли провокации с использованием химоружия. Он напомнил, как подконтрольные Западу боевики инсценировали химатаку в Сирии. Всё это снималось на камеру проамериканской НКО "Белые каски", а её "фильмы" становились поводом для нанесения ракетного удара США по военным объектам в Сирии.

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