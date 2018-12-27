Скидки, штрафы и новая форма: глава ГИБДД Черников рассказал об итогах года и планах на будущее

Руководитель ГИБДД России Михаил Черников провёл пресс-конференцию, в ходе которой подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов. В первую очередь глава ведомства отметил снижение смертности на дорогах — в 2018-м этот показатель сократился на 5%. Кроме того, Черников прокомментировал инициативу о введении наказания за превышение скорости на 10—20 км/ч, сообщил, что выступает против отмены скидки за своевременную уплату штрафов, и рассказал о намерении ужесточить санкции в отношении граждан, управляющих транспортным средством без водительских прав.

Глава ГИБДД России Михаил Черников провёл итоговую пресс-конференцию. Перед тем как ответить на вопросы, Черников, который возглавляет ведомство уже полтора года, подвёл итоги уходящего года. Он с удовлетворением отметил последовательное снижение смертности в авариях на дорогах, несмотря на стремительно растущее количество самих транспортных средств (сейчас в России их уже около 55 млн).

Ещё 15 лет назад ДТП в России ежегодно уносили жизни порядка 30 тыс. человек. Сейчас этот показатель удалось опустить ниже отметки в 20 тыс. В текущем году смертность на дорогах сократилась ещё на 5%.

«Только вдумайтесь, что за прошлый год в авариях погибли 713 детей. Это страшные цифры. Мы все должны стремиться к тому, чтобы свести показатели смертности к нулю, как это записано в недавно принятой Стратегии безопасности дорожного движения, хотя бы для детей», — отметил генерал-лейтенант Черников.

Затем он перешёл к ответам на вопросы. Их оказалось очень много, и в этом нет ничего удивительного — под конец года количество обсуждаемых в СМИ инициатив, касающихся автомобилистов, резко возросло.

Черников признал, что слишком частое изменение ПДД дезориентирует водителей, затрудняя адаптацию к новым правилам. Поэтому в ГИБДД хотят вносить свои предложения не чаще раза в год, но сразу пакетом. Свои предложения ведомство подготовит и озвучит на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоится в первые месяцы 2019 года.

ГИБДД за скидки, но против лихачей

Одним из первых Черникову был задан вопрос о 50%-ной скидке на оплату штрафов, которая сейчас предоставляется, если оплатить его в течение 20 дней. Благодаря этому шагу собираемость штрафов резко возросла, но несколько дней назад власти Татарстана выступили за отмену этой льготы.

Глава Госавтоинспекции заявил, что он выступает за сохранение скидки. Он также отметил, что задача его ведомства — не собрать побольше денег, а воздействовать на правосознание водителей.

При этом он вновь заявил, что сложившаяся сейчас ситуация, когда автомобилист может превысить разрешённую скорость на 40 км/ч и заплатить за это всего 250 рублей, является ненормальной.

Ранее стало известно, что ГИБДД хочет вернуть штраф уже за превышение лимита скорости на 10—20 км/ч. В этой связи Черников отметил, что все изменения необходимо тщательно взвешивать.

«Нужен дифференцированный подход без перегибов. Когда есть хорошая четырёхполосная дорога, а на ней стоит знак «60» — это же абсурд. Поэтому где-то скоростной режим нужно повышать, где-то — наоборот. Сперва надо разобраться с дорогами, а уже потом вводить штрафы», — заявил глава Госавтоинспекции.

Любителей ездить без прав ждут новые санкции

Задумались в ГИБДД и об усилении ответственности за езду без водительских прав, а точнее, за повторное нарушение. Черников напомнил, что сейчас по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ установлен административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Инспектор ДПС на дороге

РИА Новости

«При этом существующая правоприменительная практика свидетельствует о том, что эти санкции не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения ПДД со стороны лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, в том числе лиц, в отношении которых действие такого права прекращено в связи с медицинскими противопоказаниями», — отметил глава ГИБДД.

Он отметил, что злостные нарушители не боятся штрафа, не воспринимают его как слишком серьёзное наказание, поэтому в Госавтоинспекции хотят не только увеличить размер штрафа до 20—30 тыс. рублей, но и предусмотреть для данной категории нарушителей административный арест до 15 суток либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

Сейчас законопроект МВД находится в стадии проработки, и когда он вступит в силу, пока неизвестно.

Инспекторы получат новую форму

Черников подробнее рассказал и о новой форме сотрудников ГИБДД. О разработке обмундирования он обмолвился ещё в начале года на одной из закрытых встреч, но подробностей тогда не последовало.

Отвечая на вопрос RT, глава ГИБДД в среду, 26 декабря, сообщил, что в период с января по октябрь текущего года в управлениях ГИБДД по городу Москве и Краснодарскому краю проводилось тестирование «перспективных образцов». Оказалось, что в ходе эксплуатации у обмундирования были выявлены недостатки как в конструкции изделий, так и с точки зрения выбранного материала.

«В настоящее время идёт работа по устранению замечаний, выявленных в ходе тестирования, а именно доработка конструкции изделий и подбор более качественных материалов с учётом предложений, высказанных сотрудниками, и климатических зон. По результатам апробации можно сделать вывод о целесообразности продолжения работ по внедрению новых образцов форменного обмундирования после устранения выявленных недостатков», — отметил Черников.

Иностранцы от ответственности не уйдут

Рассказали в ГИБДД и о том, как наказывают водителей, нарушающих ПДД на автомобилях с иностранными номерами. Ввиду отсутствия данных о транспортном средстве в российских базах данных привлечь их владельцев к ответственности было крайне сложно. Решение проблемы заключалось в объединении соответствующих баз ГИБДД и Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Долгое время наладить взаимодействие не получалось, но сейчас, как оказалось, ситуация изменилась.

«Привлечение к административной ответственности иностранных граждан за нарушение правил дорожного движения осуществляется сотрудниками Госавтоинспекции как с использованием систем автоматической фиксации нарушений, так и в повседневной службе при надзоре за дорожным движением. Сведения о владельцах транспортных средств предоставляет ФТС России в электронном виде. В 2018 году возбуждено более 1,35 млн административных дел в отношении иностранных водителей. И мы продолжим активную работу по координации усилий с той же ФТС в этом направлении», — рассказал Черников.

Автошколы ответят рублём

Чтобы автошколы более ответственно подходили к процессу обучения будущих водителей, в Госавтоинспекции задумались о том, чтобы ввести для них материальную ответственность за своих выпускников. Если водитель в течение двух лет после получения прав устроит аварию, выпустившее его учебное заведение будут штрафовать.

В связи с этим Черников напомнил, что в советские годы начинающие водители имели определённые ограничения, в частности для них на некоторых дорогах был предусмотрен специальный скоростной режим. Сейчас этого нет, а количество аварий с начинающими автомобилистами так велико, что в Госавтоинспекции ищут способы исправить ситуацию.

Пока мера только прорабатывается, и о её реализации, тем более в ближайшее время, речи не идёт.

Инспектор ДПС и водитель на дороге

РИА Новости

© Евгений Биятов

ГИБДД выслушает

Рассказал Черников и об инициативе организовать call-центры, которые помогали бы получать необходимые услуги тем автомобилистам, кто по разным причинам не пользуется интернетом. Предполагается, что водители, сообщив оператору все нужные данные, смогут записаться в нужное подразделение ГИБДД на удобное время, а к моменту приёма инспектор уже обработает всю информацию, и услуга будет оказана быстрее.