Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченков...
Почему у России нет истребителей пятого поколения?
"Власти скрывают эпидемию коронавируса в Москве"? Блогеры раскрыли наг...
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ ...
Главная / Аналитика

Скидка для «братушек»: «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40 процентов

04 марта 2020, 11:35  •  30 • Аналитика

Похоже, что «Газпром» потерпел очередное поражение на европейском «газовом фронте» - не то, чтоб уж слишком масштабное, но от того не менее обидное. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на днях с большой гордостью объявил, что Софии удалось-таки добиться от российского газового гиганта скидки в более чем 40% на «голубое топливо», которое будет поставляться в страну по трубопроводу «Турецкий поток». И такого впечатляющего успеха болгарская сторона добилась путем банального шантажа.


Началось все с того, что София долго извинялась перед Москвой за собственное, мягко говоря, не слишком порядочное поведение, 5 лет назад приведшее к срыву реализации проекта газопровода «Южный поток». Потом Болгарии решила войти в программу "Турецкого потока". Впрочем, благодарности и договороспособности Болгарии, как обычно, хватило очень ненадолго. Сперва начались проблемы с возведением болгарского участка трубопровода, а затем в Софии вдруг возжелали «особых условий», а конкретно – резкого снижения цены на поставляемый газ.



При этом там моментально вспомнили о проводившемся в свое время евробюрократами «антимонопольном расследовании» против «Газпрома», который был обвинен в «злоупотреблениях собственным исключительным положением на рынках энергоносителей в Польше, Прибалтике, Чехии, Венгрии, Словакии». Ну, и в Болгарии, конечно. «Расследователи» заявили, что определили среднерыночные цены на природный газ в Европе, которые «Газпром» превысил. Ориентировались они при этом на стоимость «голубого топлива» на континентальных хабах и некие «средние пограничные цены для Германии, Франции и Италии». Дело длилось целых семь лет и закончилось для нашего газового гиганта без наложения штрафных санкций, однако с условиями о том, что российская сторона должна была «снизить цены и прекратить действия по ограничению конкуренции на восточноевропейском рынке».

И вот теперь Болгария выступила с прямыми угрозами повторного обращения в Еврокомиссию с жалобой на «Газпром» и требованием возобновить все то же расследование, однако уже на новом уровне. При этом кое-кто в Софии не скрывал, что на столь агрессивные действия ее высокопоставленных чиновников сподвиг опыт Украины, сперва «отказавшейся от российских энергоносителей», а впоследствии сумевшей, опираясь на поддержку ЕС, добиться от Москвы значительных уступок при заключении нового договора на транзит газа через украинскую ГТС. Немалую роль сыграла также и позиция Белого дома, высказанная в процессе визита в Вашингтон министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, впоследствии пообещавшей американцам как можно активнее отказываться от газа, имеющего российское происхождение.

Тем не менее, в свете новых реалий и получения огромной ценовой скидки следует ожидать, что Болгария и далее будет потреблять по 3 миллиарда кубометров российского «голубого топлива» ежегодно. В таком случае это уже стоит рассматривать как удачу для того же "Газпрома". Рынок ведь сохранён.

Что особенно умиляет в данной ситуации, так это сделанное Бойко Борисовым заявление о том, что скидка на газ является ... «символичным подарком» к 142-й годовщине освобождения русскими Болгарии от османского ига, которая отмечалась как раз 3 марта. То есть, Россия от османского ига "братушек" освобождала, а теперь - и скидками на газ радует. При этом премьер уточнил, что цены на энергоносители «снижают диверсификация и конкуренция».
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
03 марта 2020, 13:35
Сирия, 3 марта: сообщается о сбитом над Идлибом очередном самолёте ВВС САР
03 марта 2020, 15:35
Армия Грузии после 2008 года: были ли сделаны выводы
03 марта 2020, 20:35
Хватит! Париж выступил против новых беженцев
04 марта 2020, 06:35
Глава STRATCOM: Америка стоит перед точками ядерного невозврата
03 марта 2020, 19:35
План Даллеса: историческая реальность или игры пропагандистов
03 марта 2020, 22:35
Тайная сторона ленд-лиза
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
04 марта 2020, 02:35
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе...
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Б...
04 марта 2020, 00:30
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеавтомоб...
04 марта 2020, 05:35
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам России...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
28 февраля 2020, 20:09
"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
01 марта 2020, 17:39
"Осквернил память предков": На Украине возненавидели Зеленского за День Победы
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.