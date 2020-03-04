Скидка для «братушек»: «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40 процентов • 30 • Аналитика

Похоже, что «Газпром» потерпел очередное поражение на европейском «газовом фронте» - не то, чтоб уж слишком масштабное, но от того не менее обидное. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на днях с большой гордостью объявил, что Софии удалось-таки добиться от российского газового гиганта скидки в более чем 40% на «голубое топливо», которое будет поставляться в страну по трубопроводу «Турецкий поток». И такого впечатляющего успеха болгарская сторона добилась путем банального шантажа.



Началось все с того, что София долго извинялась перед Москвой за собственное, мягко говоря, не слишком порядочное поведение, 5 лет назад приведшее к срыву реализации проекта газопровода «Южный поток». Потом Болгарии решила войти в программу "Турецкого потока". Впрочем, благодарности и договороспособности Болгарии, как обычно, хватило очень ненадолго. Сперва начались проблемы с возведением болгарского участка трубопровода, а затем в Софии вдруг возжелали «особых условий», а конкретно – резкого снижения цены на поставляемый газ.







При этом там моментально вспомнили о проводившемся в свое время евробюрократами «антимонопольном расследовании» против «Газпрома», который был обвинен в «злоупотреблениях собственным исключительным положением на рынках энергоносителей в Польше, Прибалтике, Чехии, Венгрии, Словакии». Ну, и в Болгарии, конечно. «Расследователи» заявили, что определили среднерыночные цены на природный газ в Европе, которые «Газпром» превысил. Ориентировались они при этом на стоимость «голубого топлива» на континентальных хабах и некие «средние пограничные цены для Германии, Франции и Италии». Дело длилось целых семь лет и закончилось для нашего газового гиганта без наложения штрафных санкций, однако с условиями о том, что российская сторона должна была «снизить цены и прекратить действия по ограничению конкуренции на восточноевропейском рынке».



И вот теперь Болгария выступила с прямыми угрозами повторного обращения в Еврокомиссию с жалобой на «Газпром» и требованием возобновить все то же расследование, однако уже на новом уровне. При этом кое-кто в Софии не скрывал, что на столь агрессивные действия ее высокопоставленных чиновников сподвиг опыт Украины, сперва «отказавшейся от российских энергоносителей», а впоследствии сумевшей, опираясь на поддержку ЕС, добиться от Москвы значительных уступок при заключении нового договора на транзит газа через украинскую ГТС. Немалую роль сыграла также и позиция Белого дома, высказанная в процессе визита в Вашингтон министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, впоследствии пообещавшей американцам как можно активнее отказываться от газа, имеющего российское происхождение.



Тем не менее, в свете новых реалий и получения огромной ценовой скидки следует ожидать, что Болгария и далее будет потреблять по 3 миллиарда кубометров российского «голубого топлива» ежегодно. В таком случае это уже стоит рассматривать как удачу для того же "Газпрома". Рынок ведь сохранён.



Что особенно умиляет в данной ситуации, так это сделанное Бойко Борисовым заявление о том, что скидка на газ является ... «символичным подарком» к 142-й годовщине освобождения русскими Болгарии от османского ига, которая отмечалась как раз 3 марта. То есть, Россия от османского ига "братушек" освобождала, а теперь - и скидками на газ радует. При этом премьер уточнил, что цены на энергоносители «снижают диверсификация и конкуренция». Похоже, что «Газпром» потерпел очередное поражение на европейском «газовом фронте» - не то, чтоб уж слишком масштабное, но от того не менее обидное. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на днях с большой гордостью объявил, что Софии удалось-таки добиться от российского газового гиганта скидки в более чем 40% на «голубое топливо», которое будет поставляться в страну по трубопроводу «Турецкий поток». И такого впечатляющего успеха болгарская сторона добилась путем банального шантажа.Началось все с того, что София долго извинялась перед Москвой за собственное, мягко говоря, не слишком порядочное поведение, 5 лет назад приведшее к срыву реализации проекта газопровода «Южный поток». Потом Болгарии решила войти в программу "Турецкого потока". Впрочем, благодарности и договороспособности Болгарии, как обычно, хватило очень ненадолго. Сперва начались проблемы с возведением болгарского участка трубопровода, а затем в Софии вдруг возжелали «особых условий», а конкретно – резкого снижения цены на поставляемый газ.При этом там моментально вспомнили о проводившемся в свое время евробюрократами «антимонопольном расследовании» против «Газпрома», который был обвинен в «злоупотреблениях собственным исключительным положением на рынках энергоносителей в Польше, Прибалтике, Чехии, Венгрии, Словакии». Ну, и в Болгарии, конечно. «Расследователи» заявили, что определили среднерыночные цены на природный газ в Европе, которые «Газпром» превысил. Ориентировались они при этом на стоимость «голубого топлива» на континентальных хабах и некие «средние пограничные цены для Германии, Франции и Италии». Дело длилось целых семь лет и закончилось для нашего газового гиганта без наложения штрафных санкций, однако с условиями о том, что российская сторона должна была «снизить цены и прекратить действия по ограничению конкуренции на восточноевропейском рынке».И вот теперь Болгария выступила с прямыми угрозами повторного обращения в Еврокомиссию с жалобой на «Газпром» и требованием возобновить все то же расследование, однако уже на новом уровне. При этом кое-кто в Софии не скрывал, что на столь агрессивные действия ее высокопоставленных чиновников сподвиг опыт Украины, сперва «отказавшейся от российских энергоносителей», а впоследствии сумевшей, опираясь на поддержку ЕС, добиться от Москвы значительных уступок при заключении нового договора на транзит газа через украинскую ГТС. Немалую роль сыграла также и позиция Белого дома, высказанная в процессе визита в Вашингтон министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, впоследствии пообещавшей американцам как можно активнее отказываться от газа, имеющего российское происхождение.Тем не менее, в свете новых реалий и получения огромной ценовой скидки следует ожидать, что Болгария и далее будет потреблять по 3 миллиарда кубометров российского «голубого топлива» ежегодно. В таком случае это уже стоит рассматривать как удачу для того же "Газпрома". Рынок ведь сохранён.Что особенно умиляет в данной ситуации, так это сделанное Бойко Борисовым заявление о том, что скидка на газ является ... «символичным подарком» к 142-й годовщине освобождения русскими Болгарии от османского ига, которая отмечалась как раз 3 марта. То есть, Россия от османского ига "братушек" освобождала, а теперь - и скидками на газ радует. При этом премьер уточнил, что цены на энергоносители «снижают диверсификация и конкуренция». Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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