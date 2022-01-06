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Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой

06 января 2022, 03:05  •  162 • Политика
Журналисты из ЕС выдали себя с головой. В западных СМИ неожиданно развернулась схватка за Калининград. Там вдруг стали громче звучать комментарии с угрозами захвата этого города.
Издание EADaily обратило внимание, что в западных СМИ стали громче звучать комментарии с угрозами захвата Калининграда.
Так, The Telegraph выпустила материал на излюбленную в США и Европе тему - о "российской агрессии". В нём снова муссировались слухи о том, что Москва якобы может вторгнуться на Украину в ближайшее время.
Между тем один из читателей оставил странный комментарий: он призвал предупредить президента России Владимира Путина, что при таком сценарии "Калининград превратится в Кёнигсберг".
Немного позже похожий посыл прозвучал в комментариях к другой публикации, которая тоже никак не связана с Калининградской областью.
В Die Zeit вышел анализ новогоднего обращения лидера России. Там, в частности, упоминалась фраза Путина о том, что в уходящем году наша страна отстаивала свои национальные интересы.
Один из комментаторов отреагировал следующим образом: он неожиданно смоделировал ситуацию, при которой возвращение Калининграда вдруг стало бы частью национальных интересов Берлина.
И что тогда? Путин оттуда уйдёт?
- задался вопросом пользователь.

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