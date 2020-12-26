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Схватка Грефа и Набиуллиной продолжается. Но счёт уже неравный: Сбер сделал решительное заявление
26 декабря 2020, 02:55 • 71 • Политика
Схватка Германа Грефа и Эльвиры Набиуллиной продолжается. Но счёт уже неравный. Так, Сбер сделал решительное заявление. Его глава сообщил, что банк откажется от продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов, о недопустимости которой ранее говорила руководитель ЦБ. Ситуацию оценил Юрий Пронько: "Грефу стало стыдно".
Сбербанк в дальнейшем откажется от продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов, отметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Об этом решении объявил глава госкорпорации Герман Греф. Ранее руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не "впаривать" сложные инвестиционные продукты населению как минимум в течение года, до старта тестов на знание рисков.
Между тем ранее Набиуллина также сообщила о планах ЦБ по внедрению цифрового рубля. Как отмечали многие эксперты, данный шаг может спровоцировать отток средств клиентов со счетов и вкладов в кредитных организациях.
Более того, при введении цифровой валюты по одному из наиболее возможных сценариев банки и вовсе могут лишиться роли посредника и фактически оказаться не у дел в российской финансовой системе.
Вскоре после данного заявления Набиуллиной выступил Греф. Он подчеркнул, что Сбер тоже в скором времени будет выпускать свою цифровую валюту.
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