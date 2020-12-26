Схватка Грефа и Набиуллиной продолжается. Но счёт уже неравный: Сбер сделал решительное заявление

Сбербанк в дальнейшем откажется от продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов, отметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Об этом решении объявил глава госкорпорации Герман Греф. Ранее руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не "впаривать" сложные инвестиционные продукты населению как минимум в течение года, до старта тестов на знание рисков.

Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде "защиты капитала", "гарантированной доходности", - отмечала глава регулятора на заседании в Совфеде. Так что Грефу стало стыдно, - прокомментировал ведущий Царьграда.

Между тем ранее Набиуллина также сообщила о планах ЦБ по внедрению цифрового рубля. Как отмечали многие эксперты, данный шаг может спровоцировать отток средств клиентов со счетов и вкладов в кредитных организациях.

Более того, при введении цифровой валюты по одному из наиболее возможных сценариев банки и вовсе могут лишиться роли посредника и фактически оказаться не у дел в российской финансовой системе.

Вскоре после данного заявления Набиуллиной выступил Греф. Он подчеркнул, что Сбер тоже в скором времени будет выпускать свою цифровую валюту.