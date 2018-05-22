Схватить Донецк за Горловку и «затянуть петлю»

Украинские военные хотят «затянуть вокруг Донецка петлю», заявил источник в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) порталу «Страна.ua». По словам старшего офицера штаба ООС (операция объединенных сил, была объявлена после отмены АТО), самым выгодным направлением для этого маневра рассматривается Горловка. Этот населенный пункт окружен выгодными высотами, на которых располагаются опорные позиции. По словам украинского офицера,

тот, кто захватил горловские высоты, становится хозяином Донецка — с них «легко простреливается весь город».

Более того, Горловка является еще и стратегическим плацдармом для наступления на Енакиево и Дебальцево, и Донецк в результате может оказаться в котле — такие планы строит ВСУ.

Штабист также добавил, что если украинские силовики возьмут окружающие Горловку высоты, то ополченцы ДНР будут вынуждены покинуть сам городок без боя. Кроме того, источник интернет-портала заявил, что там «все как на ладони, смысла погибать нет».

При этом, продолжает он, ВСУ «формально минских договоренностей не нарушают, ведь высоты вокруг Горловки — «серая зона», и продвижение украинских сил «не будет считаться наступлением», передает ФАН.

Вместе с тем еще в 2016 году заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в Минских соглашениях нет понятия «серая зона», а продвижение сторон вперед — нарушение договоренностей.

Источники опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о танковом наступлении ВСУ на позиции ДНР. В рядах ВСУ заявили, что для танков на окраинах Горловки «слишком крутой рельеф», а в атаке участвовали бронетранспортеры и бронемашины пехоты.

«Но существенных успехов наша атака не принесла — лишь на несколько десятков метров приблизились к Горловке. У нас один «двухсотый» и шесть раненых»,

— заявил ВСУшник, участвовавший в наступлении.

Напомним, что вечером воскресенья, 20 мая, украинские силовики атаковали позиции ополченцев ДНР на окраине населенного пункта Горловка неподалеку от Донецка. По информации пресс-центра операции объединенных сил, три бойца ДНР попали в плен, еще один был убит.

Донецк подтвердил данные о пленении ополченцев, но отметил также потери украинской стороны: в бою под Горловкой было убито несколько солдат ВСУ. Однако в пресс-центре ООС потери среди личного состава отрицают.

Как сообщает НСН, ВСУ получили отпор при попытке наступления на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки. Силовики понесли серьезные потери, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Кроме того, с украинской стороны в операции приняли участие до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии. По его данным,

ВСУ потеряли во время этой неудавшейся атаки около 10 военных, ополченцы сумели уничтожить танк и БМП украинских силовиков.

Писатель и доброволец Донбасса Захар Прилепин рассказал, что сдаваться армии ДНР и ЛНР не намерены, но готовы принять капитуляцию ВСУ. «Вариант с нашей сдачей невозможен в принципе, потому что на украинской стороне никто не отказывается от фильтрационных лагерей. Они готовы всех пересажать и осудить, амнистию не объявляют. Собственно, «возвращение» Донбасса в том плане, как его понимают в Киеве, невозможно, потому что вся экономика в регионе переведена на Россию, а люди давно живут свободной и независимой жизнью», — заявил литератор.

Ранее со слов местных жителей стало известно, что запрещенная Минскими соглашениями крупнокалиберная артиллерия была переброшена к линии соприкосновения в Донбассе. Сейчас противотанковые пушки «Рапира» находятся в населенном пункте Лозоватское в 20 км от позиций самопровозглашенной ДНР. По словам Басурина, накануне на станцию Константиновка прибыл эшелон с дюжиной артиллерийских систем и двумя десятками автомобилей.

Басурин рассказал об обстреле Горловки 19 мая: военнослужащие ВСУ использовали шрапнельные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. По словам замглавы оперкомандования, снаряды были начинены гвоздями.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя, отметил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Впоследствии они скончались в больнице. Кроме того, получили ранения два ополченца.