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Схватились за голову и "молились": Первое в мире электрическое воздушное такси поднялось в небо - видео

17 мая 2019, 11:24  •  173 • В мире
В начале мая на полигоне Lilium в Мюнхене поднялось в небо первое в мире электрическое воздушное такси. В Сети появилось видео его дебютного испытания. На записи один из наблюдателей схватился в этот момент за голову, другой "молился", сложив ладони.
В Сети появилось видео дебютного полёта первого в мире электрического реактивного пятиместного такси Lilium Jet. Испытания прототипа, как сообщалось, прошли на полигоне компании в начале мая и были успешными.
Однако, судя по записи, люди весьма волновались, наблюдая за тем, как воздушное такси поднимется в небо в первый раз. Один из них, например, схватился руками за голову в этот момент, другой - "молился", сложив ладони.
Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.

See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV

Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO
— Lilium (@Lilium) 16 мая 2019 г.
Lilium Jet, как сообщает разработчик, "способен проехать до 300 км всего за 60 минут, с нулевым уровнем выбросов".
Немецкий стартап оснащен 36 полностью электрическими реактивными двигателями, что даёт машине подниматься и спускаться строго вертикально.
"Простота конструкции самолета, без хвоста, руля, пропеллеров, коробки передач и только одной движущейся части в двигателе, способствует безопасности и доступности самолета", - отмечают разработчики.
В будущем машину намерены производить и эксплуатировать в рамках революционной службы воздушного такси по требованию. При нажатии кнопки пассажиры смогут использовать приложение Lilium, чтобы найти ближайшую посадочную площадку и таким образом заранее спланировать свое путешествие.
Ожидается, что к 2025 году Lilium начнет функционировать в различных городах по всему миру.

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