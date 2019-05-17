Схватились за голову и "молились": Первое в мире электрическое воздушное такси поднялось в небо - видео

В Сети появилось видео дебютного полёта первого в мире электрического реактивного пятиместного такси Lilium Jet. Испытания прототипа, как сообщалось, прошли на полигоне компании в начале мая и были успешными.

Однако, судя по записи, люди весьма волновались, наблюдая за тем, как воздушное такси поднимется в небо в первый раз. Один из них, например, схватился руками за голову в этот момент, другой - "молился", сложив ладони.

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.



See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV



Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO — Lilium (@Lilium) 16 мая 2019 г.

Lilium Jet, как сообщает разработчик, "способен проехать до 300 км всего за 60 минут, с нулевым уровнем выбросов".

Немецкий стартап оснащен 36 полностью электрическими реактивными двигателями, что даёт машине подниматься и спускаться строго вертикально.

"Простота конструкции самолета, без хвоста, руля, пропеллеров, коробки передач и только одной движущейся части в двигателе, способствует безопасности и доступности самолета", - отмечают разработчики.

В будущем машину намерены производить и эксплуатировать в рамках революционной службы воздушного такси по требованию. При нажатии кнопки пассажиры смогут использовать приложение Lilium, чтобы найти ближайшую посадочную площадку и таким образом заранее спланировать свое путешествие.

Ожидается, что к 2025 году Lilium начнет функционировать в различных городах по всему миру.