Схватились за голову и "молились": Первое в мире электрическое воздушное такси поднялось в небо - видео

В Сети появилось видео дебютного полёта первого в мире электрического реактивного пятиместного такси Lilium Jet. Испытания прототипа, как сообщалось, прошли на полигоне компании в начале мая и были успешными.

Однако, судя по записи, люди весьма волновались, наблюдая за тем, как воздушное такси поднимется в небо в первый раз. Один из них, например, схватился руками за голову в этот момент, другой - "молился", сложив ладони.

