Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полиции

Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки. Его схватили в аэропорту при попытке к бегству, сообщает СК.

В аэропорту Ставрополя задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. Его подозревают в получении взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей.

По версии следователей, замглавы правительства Ставрополья в 2017 году вступил в преступный сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. Вместе они за взятки распределяли среди бизнесменов правительственные подряды на строительство.

Так, за право строить детскую больницу получено 2,5 миллиона рублей, за кардиологический корпус - 15,5 миллиона, а за онколечебницу - 45 миллионов.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере,

- сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Отмечается, что чиновник пытался скрыться от следствия, но был задержан прямо в аэропорту.