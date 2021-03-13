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Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полиции

13 марта 2021, 01:50  •  98 • Политика
Замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в получении взятки. Его схватили в аэропорту при попытке к бегству, сообщает СК.
В аэропорту Ставрополя задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. Его подозревают в получении взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей.
По версии следователей, замглавы правительства Ставрополья в 2017 году вступил в преступный сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. Вместе они за взятки распределяли среди бизнесменов правительственные подряды на строительство.
Так, за право строить детскую больницу получено 2,5 миллиона рублей, за кардиологический корпус - 15,5 миллиона, а за онколечебницу - 45 миллионов.
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере,
- сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
Отмечается, что чиновник пытался скрыться от следствия, но был задержан прямо в аэропорту.

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