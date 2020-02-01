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Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
01 февраля 2020, 14:24 • 106 • В мире
В аэропорту Вильнюса задержали корреспондента телеканала "Звезда" Юлию Шатилову. Она отправилась в Литву, чтобы собрать информацию для серии материалов. Они были бы посвящены преследованиям, которым подвергаются те, кто "симпатизирует России". Однако пока женщину саму задержали власти, причина неизвестна, сообщает "Спутник и погром".
В Вильнюсе задержали русскую журналистку, сотрудницу телеканала "Звезда" Юлия Шатилову. Она поехала в Литву, чтобы подготовить серию материалов. Они были посвящены одной теме: как в стране притесняет тех, кто позволяет себе "симпатии к России", сообщает портал "Спутник и погром". Репортажи собирались включить в программу "Главное с Ольгой Беловой".
Сообщается, что телеканал "Звезда" уже потребовал объяснений от властей Литвы. О результатах пока ничего неизвестно.
Однако попасть в страну журналистка не смогла. Ее задержали в аэропорту. На место приехали сотрудники российского посольства. Выяснилось, что у корреспондента неожиданно "аннулировали визу".
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