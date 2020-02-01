Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"

В Вильнюсе задержали русскую журналистку, сотрудницу телеканала "Звезда" Юлия Шатилову. Она поехала в Литву, чтобы подготовить серию материалов. Они были посвящены одной теме: как в стране притесняет тех, кто позволяет себе "симпатии к России", сообщает портал "Спутник и погром". Репортажи собирались включить в программу "Главное с Ольгой Беловой".

Сообщается, что телеканал "Звезда" уже потребовал объяснений от властей Литвы. О результатах пока ничего неизвестно.

Однако попасть в страну журналистка не смогла. Ее задержали в аэропорту. На место приехали сотрудники российского посольства. Выяснилось, что у корреспондента неожиданно "аннулировали визу".