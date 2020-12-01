Схватили добычу и бегом: Скабеева показала "чёрную пятницу по-американски"

В день традиционных скидок в США штурмовали и интернет-магазины, и обычные ТЦ. Так, телеведущая Ольга Скабеева показала беспредел, который происходил в одном из американских торговых центров.

На записи заснято, как группа людей хватает одежду в магазинах и быстро скрывается. Автор, который снял на видео грабёж среди бела дня, попросту смеётся, ну а беглецов никто не задерживает.

"Чёрная пятница по-американски", - лаконично написала Скабеева.

Зато в интернет-сегменте аналитики отмечают рекордный рост в день распродаж. В частности, сообщает Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей, жители Штатов в этот день потратили рекордные $9 млрд на покупки.

Годом ранее данный показатель составил $7,4 млрд.

Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.