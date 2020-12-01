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Схватили добычу и бегом: Скабеева показала "чёрную пятницу по-американски"

01 декабря 2020, 08:00  •  83 • В мире
В день распродаж американцы не только потратили рекордные $9 млрд на интернет-покупки, но и не гнушались штурмовать обычные магазины. Телеведущая Ольга Скабеева показала, как на самом деле в США прошла "чёрная пятница".
В день традиционных скидок в США штурмовали и интернет-магазины, и обычные ТЦ. Так, телеведущая Ольга Скабеева показала беспредел, который происходил в одном из американских торговых центров.
На записи заснято, как группа людей хватает одежду в магазинах и быстро скрывается. Автор, который снял на видео грабёж среди бела дня, попросту смеётся, ну а беглецов никто не задерживает.
"Чёрная пятница по-американски", - лаконично написала Скабеева.
Зато в интернет-сегменте аналитики отмечают рекордный рост в день распродаж. В частности, сообщает Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей, жители Штатов в этот день потратили рекордные $9 млрд на покупки.
Годом ранее данный показатель составил $7,4 млрд.
Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.

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