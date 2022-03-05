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Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов

05 марта 2022, 19:45  •  140 • Украина

Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов. На допросе пленный «айдаровец» рассказал, что нацисты спрятали РСЗО «Град» в жилых районах н. п. Васильков под Киевом, который был выбран для организации гуманитарного коридора по выходу мирных жителей.

«Градами» планировали накрыть российских военных.

В задачи боевика с позывным «Птица» входила корректировка огня по российским военнослужащим.


По его словам, в их группе было восемь человек, в том числе две женщины.

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