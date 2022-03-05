Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов. На допросе пленный «айдаровец» рассказал, что нацисты спрятали РСЗО «Град» в жилых районах н. п. Васильков под Киевом, который был выбран для организации гуманитарного коридора по выходу мирных жителей.«Градами» планировали накрыть российских военных.В задачи боевика с позывным «Птица» входила корректировка огня по российским военнослужащим.По его словам, в их группе было восемь человек, в том числе две женщины.