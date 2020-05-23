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Схрон боевиков в Сирии: Уникальные фото опубликовал военкор Блохин

23 мая 2020, 01:55  •  26 • В мире
Военный корреспондент Олег Блохин снова порадовал уникальными фото из Сирии. Журналист показал отбитый нашей авиацией и бригадой "Аль-Кудс" у боевиков схрон.
"Очередная лёжка духов в пустыне. Результат работы наших летунов с воздуха и бойцов Ливы аль-Кудс на суше", - так подписал свой новый фоторепортаж военкор Олег Блохин, освещающий военный конфликт в Сирии.
В своём Телеграм-канале журналист разместил несколько снимков, наглядно иллюстрирующий результаты чётких и слаженных действий наших военных.
На одном из фото можно видеть искорёженный автомобиль, на другом - большие коробки, наполненные медикаментами.
"Вот они, отбитые у ИГИЛовцев* QuikClot'ы", - подписал снимок Блохин. QuikClot - это известные во всём мире и довольно дорогие кровоостанавливающие бинты. Считаются самым распространённым кровоостанавливающим средством в армии США.
Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin
Ранее Блохин делал репортаж о том, что в Сирии российские и сирийские военные увековечили память героя Романа Филипова: 15 мая была установлена мемориальная доска на том месте, где он погиб. "Это вам за пацанов!" - была последняя фраза лётчика.
Мемориальная доска закреплена на камне возле того места, где погиб российский боец, - в провинции Идлиб, недалеко от города Саракиб.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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