Схрон боевиков в Сирии: Уникальные фото опубликовал военкор Блохин

"Очередная лёжка духов в пустыне. Результат работы наших летунов с воздуха и бойцов Ливы аль-Кудс на суше", - так подписал свой новый фоторепортаж военкор Олег Блохин, освещающий военный конфликт в Сирии.

В своём Телеграм-канале журналист разместил несколько снимков, наглядно иллюстрирующий результаты чётких и слаженных действий наших военных.

На одном из фото можно видеть искорёженный автомобиль, на другом - большие коробки, наполненные медикаментами.

"Вот они, отбитые у ИГИЛовцев* QuikClot'ы", - подписал снимок Блохин. QuikClot - это известные во всём мире и довольно дорогие кровоостанавливающие бинты. Считаются самым распространённым кровоостанавливающим средством в армии США.

Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin

Ранее Блохин делал репортаж о том, что в Сирии российские и сирийские военные увековечили память героя Романа Филипова: 15 мая была установлена мемориальная доска на том месте, где он погиб. "Это вам за пацанов!" - была последняя фраза лётчика.

Мемориальная доска закреплена на камне возле того места, где погиб российский боец, - в провинции Идлиб, недалеко от города Саракиб.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.