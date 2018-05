Схемы борьбы за каспийские нефть и газ против России • 181 • Аналитика Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Часть 3 Одним из основных узлов, вокруг которого строилась и строится политика США в центрально-азиатском регионе, является каспийская нефть. В свое время бассейн Каспийского моря считался четвертым регионом по величине нефтяных запасов в мире. Три из четырех крупнейших нефтяных месторождений в Каспийском бассейне расположены в Казахстане, четвертое - в Азербайджане. Регион также является четвертым в мире по величине запасов природного газа, в основном в Туркменистане. Казахстан, Азербайджан и Туркменистан не имеют выходов к другим морям, поэтому очень нуждаются в трубопроводах. Нынешние трубопроводы из Каспия до недавнего времени проходили исключительно через Россию. Альтернативный трубопровод планировался на юг к Индийскому океану через Иран. Нынешнее положение никак не устраивает американские и саудовские нефтяные компании. Россия же по понятным причинам не желает, чтобы неконтролируемые ею нефть и газ в интересах иностранных компаний, да еще и конкурентные ей, доставлялись по ее же трубопроводам вопреки ее интересам. Единственными вариантами для нефтяных компаний США и Саудовской Аравии, были контроль над Афганистаном и трубопроводом BTC через Турцию, где основным бенефициаром являлся Израиль. Россия была заинтересована в стабильной ситуации в регионе и поддерживала силы, сохраняющие status quo, что не позволяло американским и саудовским интересам и партнерам контролировать в полном объеме каспийские нефть и газ. В то же время США и саудиты инвестировали в свои прокси войска в Дагестане, Чечне и Азербайджане – террористические формирования, с целью противостояния российским интересам. Яркий пример этой борьбы – конфликт в Чечне. В регионе существует еще несколько факторов, влияющих на ситуацию не в меньшей степени, чем нефть и газ. Это – опиум, героин, логистические маршруты их транспортировки, и самое скрываемое – золото. Задолго до того, как каспийская нефть из-за распада СССР стала доступна для западных компаний, главнейшим направлением в регионе была торговля золотом и героином. Контролировал эти активы Израиль через свою могущественную диаспору в республиках региона. Эта группировка называлась на Западе российско-израильской мафией. Один только Казахстан, согласно многочисленным сведениям, владеет 20% мировых запасов золота. Каспийский бассейн контролировался российско-израильской мафией, и появление на их территории западных нефтяных компаний оказалось для них критичным. Вся инфраструктура региона стала перестраиваться под интересы энергетических гигантов, больно ударяя по прежнему израильскому бизнесу. Пути разрешения этого конфликта интересов находились исключительно в снижении количества игроков и заключении между оставшимися соглашения, дававшего возможности взаимопроникновения в бизнес сторон. Американские и саудовские нефтяные компании агрессивно «покупали» доступ к каспийской нефти и газу, чем вытесняли из региона остальные западные компании. Двум компаниям удалось сблизиться с «мафией» и заключить соглашение. Со стороны «мафии» это была компания Barrick Gold, в которой Джордж Буш-старший стал членом правления. Благодаря этому Barrick Gold закрепил за собой значительные позиции в Казахстане и стал самой крупной «прачечной» по отмыванию золота. Под защитой ЦРУ компания отмыла тысячи тонн золота, украденного из различных сокровищниц, в том числе из бывшего Советского Союза. Представительства Barrick Gold и его партнера Nelson Gold в Казахстане управлялись зятем Назарбаева. Через эти компании также происходило отмывание денег от незаконных сделок с нефтью. *** В Азербайджане в подобных сделках участвовали лица, засветившиеся в скандале «Иран – Контрас», через частные разведывательные агентства Буша и Чейни Farwest, Diligence и компанию Halliburton: Американский агент Путин - Дик Чейни, исполнительный директор Halliburton, лоббист Азербайджанской международной операционной компании, член Американо-азербайджанской торгово-промышленной палаты; - Аднан Хашогги, саудовский бизнесмен и банкир, финансирующий проекты, которые «сыграли большую роль в формировании террористических организаций и лагерей, а также в открытии лабораторий для разработки химического и бактериологического оружия в Нагорном Карабахе». - Ричард Секорд, бывший генерал ВВС США, помогал формировать и обучать азербайджанскую армию, а также региональные спецслужбы; - Ричард Армитидж, консультант Halliburton и Unocal, президент Американо-азербайджанской торгово-промышленной палаты; - Фархад Азима, торговец оружием со связями в Иране, член Американо-азербайджанской торгово-промышленной палаты, помогал Ричарду Секорду в наборе и обучении наемников моджахедов и террористов, совладелец Азербайджанских авиалиний, имеет двадцатилетние отношения с семейным предприятием Буша; - Халид бен Махфуз, совладелец совместно с семьей бен Ладена и членами саудовской королевской семьи саудовских компаний Delta Oil и Nimir Oil. Обе эти компании являются партнерами Unocal в Азербайджане. - Дэвид Кимче, израильский агент МОССАД, по просьбе Секорда внедрил в Азербайджан множество израильских агентов, работал с региональными представительствами других западных спецслужб. Суть азербайджанской политики заключалась в поддержке этими людьми правительства Азербайджана в военном противостоянии против поддерживаемой Россией Армении. При этом реальная цель заключалась в защите интересов нефтяных компаний США и Саудовской нефти и их доступе к бассейну Каспийского моря и одному из четырех крупнейших нефтяных месторождений в регионе. Они осуществляли это, незаконно вербуя наемников афганских моджахедов для борьбы за Азербайджан против поддерживаемых Россией армян, используя Mega Oil в качестве финансиста этих операций. Национальная трагедия. Украинцев выдавливают из Украины Этот опыт Ричард Секорд применил также в Казахстане и Узбекистане, внедрив в эти страны множество агентов МОССАД. Понятно, что Азербайджан являлся лишь полигоном и базой для более широкой операции в Центральной Азии, инициированной Бушем-старшим в 1991 году. Ключевым игроком в операции по контролю над азербайджанской политикой стал Секорд и Mega Oil. Секорд имеет многолетние отношения с компаниями Буша-старшего. Широко известен скандал с инсайдерской торговлей Секорда с компанией Буша Harken Energy, а также с UBS и группой инвесторов из Саудовской Аравии BCCI. Все операции Mega Oil в Азербайджане осуществлялась аналогичным образом: с незаконным отмыванием денег через партнеров Barrick Gold - BCCI Saudis и Аднана Хашогги, включая незаконную торговлю оружием. Как и в случае со скандалом Гиффена-Уильямса в Казахстане, эта операция началась при спонсорстве Белого дома и лично Джорджа Буша-старшего. Ведь именно Гиффен отвечал за организацию встречи между Назарбаевым и Джорджем Бушем-старшим в мае 1992 года. Помимо тайного спонсорства Белого дома, значительная лоббистская помощь этим проектам была оказана Торговой палатой Соединенных Штатов Америки (USACC). Именно USACC являлась организатором переговоров, планирования и структуры в регионе. Многие из ее членов стали членами Консультативного совета, вошли в администрацию Джорджа Буша-младшего и стали разработчиками и лоббистами в Конгрессе Стратегии Шелкового пути 1996-1998 годов, Каспийской Инициативы, Проектов черноморских трубопроводов и Договора о разделении Каспийского моря. Консультативный совет USACC состоял именно из этих людей: Генри Киссинджера, Джеймса Бейкер III, Ллойда Бентсена, Зибигнева Бжезинского, Дика Чейни, Брента Скаукрофта, Джоана Сунуну, Джеймса Бейкера IV, Дона Стейси (Amoco) и Ричарда Армитиджа. С точки зрения этой группы, одна из целей стратегии Грандера «Шелковый путь» заключалась в захвате Каспийской нефти. Буш попытался оттеснить и обойти Иран и не позволить нефтепроводам проходить через Иран из Северного Каспия, России, Каспийского моря, Туркменистана и Казахстана в Персидский залив и Пакистан. Буш, неразрывно связанный с западными нефтяными интересами, хотел запустить трубопроводы через Афганистан в Пакистан в качестве противовеса на Востоке. Трубопроводы через Ирак и Сирию должны были быть противовесом на Западе. Россия была заинтересована в черноморских маршрутах, что и осуществила, Китай – в маршрутах вдоль Шелкового пути, Буш хотел все маршруты развернуть на юг, под контроль Саудовской Аравии и Катара. Лучший русский в Берлине *** Крупнейшим месторождением на Каспийском побережье Казахстана и одним из десяти крупнейших нефтяных месторождений в мире является Тенгизское месторождение. В 1993 году оно целиком, вместе с крупнейшим в мире газоперерабатывающим заводом и развитой нефтяной и газовой инфраструктурой, построенными еще Советским союзом, перешло под контроль совместного предприятия под руководством Chevron, которому принадлежит 50% консорциума. 25% акций принадлежит Mobil, 20% - правительству Казахстана, 5% - нефтяной компании Лукойл с американским присутствием. Контроль американскими нефтяными компаниями Тенгизского нефтяного и газового месторождения (75%) произошло благодаря деятельности Джеймса Гиффена и Брайана Уильямса из Mobil Oil, а также Дика Чейни из Halliburton. Член совета директоров Chevron Кондолиза Райс была главным экспертом по Казахстану. Сейчас известно, что процесс приобретения прав на это нефтяное и газовое месторождение был явно незаконен, а Гиффен и Уильямс выиграли эти контракты с помощью коррупционных схем. Дик Чейни, как генеральный директор Halliburton, весьма вероятно также участвовал в незаконной деятельности в Казахстане. Прокуроры правительства США в период расследования Казахгейта попытались замалчивать участие Джорджа Буша-старшего в расследовании деятельности Гиффена / Уильямса, ограничив его период активности в обвинительном заключении. Этому в крайне сильной степени поспособствовал теракт 9/11, уничтоживший в Северной башне ВТЦ множество документов. Грязная нефть против чистых технологий Отношения Гиффена с президентом Бушем были отнюдь не случайные. MEGA Oil благодаря связям с семьей Бушей и саудитами проводила аналогичные тайные и незаконные операции и на противоположной стороне Каспия - в Азербайджане. В 1992 году Джеймс Гиффен и Брайан Уильямс из Mobil Oil под руководством Джорджа Буша-старшего совершили незаконные денежные выплаты официальным лицам Казахстана, в том числе и президенту Назарбаеву, от имени Mobil oil. В Banque Pictet и других швейцарских центрах были конфискованы миллионы долларов, предназначавшие для выплат казахстанским чиновникам тремя крупными нефтяными компаниями США: Mobil, BP Amoco и Phillips Petroleum. Предполагаемая роль Гиффена заключалась в роли посредника, который тайно передавал огромные взятки от нефтяных корпораций США по обходным международным маршрутам отмывания денег президенту Казахстана и его близким помощникам. В 2003 году Гиффен и Уильямс были признаны виновными в отмывании денег. Дик Чейни активно участвовал, по крайней мере, в двух из четырех эпизодах казахстанского расследования: с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизским нефтяным месторождением. Он являлся генеральным директором компании Halliburton, которая была прямым бенефициаром строительства трубопровода. Являясь членом Консультативного совета по нефти в Казахстане вместе с Гиффеном он помог осуществить сделку Chevron Oil с получением прав на Тенгизское нефтяное месторождение. Интересно, что эти «бизнесмены» действовали строго в духе западных правил ведения бизнеса. Гиффен и Уильямс обманули своего партнера Фархата Табба, Чейни, говоря по-русски, «кинул» своего партнера Скотта Ван Дайка из нефтяной компании Anglo Dutch Tenge. Одновременно во время сделки по получению прав Chevron на Тенгизское месторождение Чейни нарушил соглашение о конфиденциальности, за которое компания Halliburton позже была признана виновной и заплатила штраф в размере 70 миллионов долларов. Калининград: западный форпост и ахиллесова пята России ФБР, не смотря на потерю ключевых документов во время теракта 9/11, удалось привлечь к ответственности лишь двух американских бизнесменов, но только за нарушение Закона об обмене нефти между Ираном и Казахстаном. Роль Дика Чейни в этом конкретном наборе преступлений, а также его попытки нивелировать роль Назарбаева и освободить его от судебного преследования в США, остались абсолютно не освещенными в мировых СМИ. Существует еще один ряд мероприятий, в которых Чейни, скорее всего, был замешан. Это - незарегистрированные нефтяные свопы между Казахстаном и Анголой, со значительной поставкой российского оружия. Подобные схемы Halliburton с выплатой в виде взяток $180 млн для получения контрактов на строительство установки по производству природного газа в Нигерии в конце 1990-х годов были доказаны в расследовании министерства юстиции США. Аналогичные схемы применялись Гриффеном и в Казахстане. *** Американские нефтяные компании остро нуждались в транспортировке нефти из Казахстана, но Россия не разрешала транзит через свою территорию, а законодательство США запрещало ее транспортировку через Иран. Проведение свопов с Ираном было незаконно, поэтому была использована схема проведения свопов между Россией и Анголой. Подобно Ирану, у Анголы был свой собственный морской доступ, поэтому обмен между Казахстаном и Анголой фактически был тем же, что и обмен между Ираном и Казахстаном. Только ангольский обмен не нарушал закон. Схему стала осуществлять компания Марка Рича Glencore, представителя израильско-российской «мафии». Схема была аналогичной компании отмывания с легализацией денежных средств через Deutsche Bank, в которой также участвовал Марк Рич. В 1998-1999 годах Департамент министерства юстиции США проводил расследования этой схемы в рамках дела по отмыванию российских денег через Bank of New York. Записки Колорадского Таракана. Европа, говорите? Бантустан во всей красе! По данным австралийских источников, деньги были переведены из Bank of New York в тихоокеанскую островную страну Науру. Однако в то же время Bank of New York должен был прекратить отношения с Науру, так как в отношении этой страны уже велось расследование об аналогичных незаконных проводках Deutsche Bank и Banker’s Trust. Одновременное с Bank of New York прекращение отношений этих банков с Науру предполагает, что эти банки являются частью одного и того же расследования отмывания денег, а каналы в обоих случаях были аналогичны и использовались Марком Ричем в Анголагейте от имени израильско-российской «мафии». Схема по незаконной поставке оружия в Анголу заключалась в следующем. Финансирование U.S. Export-Import Bank было использовано для покупки оружия в обход санкций в Анголу, деньги от которого поступали в Банк «Российский», в то время третий по величине в России. Директором банка был Аркадий Гайдамак. Он возглавлял Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России, основного спонсора Федерации еврейских общин России (ФЕОР), объединяющих общины ортодоксального иудаизма Хабад-Любавич. В марте 2005 года Гайдамак открыто заявлял: «Я также являюсь служащим Министерства иностранных дел Анголы и занимаю должность советника и имею звание советника в посольстве Республики Ангола в Москве». Банк «Российский» проводил такие значительные объемы незаконных денег от продаж в Анголу оружия, что в дальнейшем, чтобы замести все следы, им пожертвовали. Сначала Банк был перерегистрирован как часть банковской сети Riggs-Valmet под управлением Джонатана Буша, брата Джорджа Буша-старшего. Предназначавшиеся на взятки российским и ангольским чиновникам и в качестве дохода деньги были обеспечены ценными бумагами, которые в дальнейшем оказались пустышками, и Банк «Российский» почти обанкротился. Как Назарбаев попал под влияние структур теневого мирового правительства Связь между Казахстаном и Анголой доказывается фактом того, что в обеих аналогичных схемах участвовали одни и те же банки: Bank of New York, Bankers Trust, Deutschebank и Credit Agricole Indosuez. Credit Agricole Indosuez был банком-корреспондентом Bankers Trust в Нью-Йорке и управлялся с использованием активов закрытого банка BCCI. В результате, Россия получила от Казахстана нефть якобы в счет суверенного долга Анголы в $5 млрд, Ангола получила оружие, деньги от продажи которого оседали в банке Гайдамака, фактически долг Анголы перед Россией был оплачен бюджетом США в виде необеспеченных кредитов, использованных для закупки оружия, которые проходили по тем же отмывочным схемам с участием тех же банков через банк Гайдамака «Российский». Было выяснено местонахождение около полумиллиона долларов, а остальные 1,4 миллиарда долларов просто исчезли. Казахстан получил множество комплиментов от Дика Чейни и Halliburton, все действующие лица – денежные бонусы и все остались довольны. И только сам Гайдамак в 2009 году был осужден французским правосудием, как фигурант дела «Анголагейт» за махинации с суверенным долгом Анголы России, что не помешало ему скрыться в Израиле, купить футбольный клуб Бейтар и стать одним из главных спонсоров нынешнего премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его партии Ликуд. Александр Никишин, «Колокол России» Окончание следует Часть 1 Часть 2

