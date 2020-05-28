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Схема «летающее крыло»: привлекательность для планеров самолётов и БПЛА
28 мая 2020, 12:55 • 16 • Аналитика
Стремление к созданию летательных аппаратов, в которых были бы сведены к минимуму лишние компоненты, не участвующие в обеспечении подъемной силы, вызвало появление схемы «летающее крыло».
Как авиация развивала и воплощала в жизнь схему «летающее крыло»
Попытки воплотить в жизнь подобную схему имели место еще столетие назад: уже в 1922 году в Советском Союзе Борис Черановский конструировал легкие планеры по схеме «летающее крыло». В нацистской Германии подобные разработки "активизировались" в годы Второй мировой войны под руководством братьев Хортен.
Но подлинный всплеск интереса к схеме «летающее крыло» мы наблюдаем сейчас, в связи с растущей популярностью стелс-технологий. К современным самолетам предъявляются повышенные требования с точки зрения снижения радиолокационной и инфракрасной заметности. В итоге был разработан первый современный серийный самолет со схемой «летающее крыло» - ударный истребитель F-117 Nighthawk компании Lockheed. Затем появился бомбардировщик B-2 Spirit компании Northrop.
Главные преимущества схемы «летающее крыло» - подъемная сила создается всей поверхностью самолета, а не ее отдельной частью; удельная масса планера снижается, что позволяет увеличить полезную нагрузку; снижается эффективная площадь рассеяния и радиолокационной заметности самолета.
Такие характеристики привели к тому, что сейчас целый ряд государств производит или разрабатывает самолеты со схемой «летающее крыло». В США это гиперзвуковой стратегический стелс-разведчик SR-91 Aurora, стелс-бомбардировщик В-3, в КНР - дальний стратегический стелс-бомбардировщик Xian H-20.
Если говорить о нашей стране, то схема «летающее крыло» используется в разработке ОКБ Туполева дальнего стратегического бомбардировщика ПАК ДА, который собираются начать производить после 2025 года.
Беспилотные летательные аппараты схемы «летающее крыло»
Отдельный вопрос – ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Бум беспилотной авиации, как показывают бои в Сирии и Ливии, только начинается, а это означает, что развитые страны, являющиеся крупными производителями беспилотников, будут стараться усовершенствовать свои дроны, в том числе и производя их по самым современным технологиям. Схема «летающее крыло» нашла свое применение в таких беспилотных летательных аппаратах как американский БПЛА Boeing X-48. В России с 2018 года происходят испытания ударного БПЛА С-70 «Охотник».
Если мы взглянем на американский экспериментальный Boeing X-48, то увидим, что он основан на схеме «летающее крыло» и демонстрирует большую эффективность, чем обычные беспилотники.
Российский ударный беспилотник американские авторы журнала The National Interest называют очень похожим на малозаметные БПЛА, используемые американской авиацией. К такому выводу, в частности, приходит Себастьен Роблин, анализируя внешний облик российского С-70 «Охотник».
В то же время, схема «летающее крыло» не свободна, как и любая другая технология, от определенных недостатков. Так, как пишут А.Ш. Биксаев и др. в статье «Летательные аппараты нетрадиционных схем» это неспособность достичь максимального коэффициента подъемной силы, отсутствие гибкости в смысле его загрузки, особенно при малой плотности полезной нагрузки.
Однако эксперты соглашаются с тем, что аэродинамические формы современных летательных аппаратов становятся все ближе к схеме «летающее крыло», и это означает, что она действительно обладает высокой эффективностью, особенно если мы говорим о военной авиации.
Илья Полонский
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