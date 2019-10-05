«Сказывается на всей стране»: как демократы готовят импичмент Трампа

Главы трёх комитетов Палаты представителей конгресса США направили в администрацию Дональда Трампа требование предоставить парламенту материалы в рамках процедуры импичмента главы государства. Ранее демократы уже обращались с аналогичными запросами. Эксперты считают, что противостояние может растянуться на неопределённый срок. Расследование в отношении Трампа пока не дало результатов, достаточных для того, чтобы отстранить президента от власти, напоминают политологи. Тем временем Джо Байден стремительно теряет авторитет у электората демократов, подчёркивают аналитики.

Конгрессмены-демократы направили администрации Дональда Трампа требование предоставить документы, связанные с телефонными переговорами главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующий запрос поступил от имени председателя парламентского Комитета по иностранным делам Элиота Энгеля, главы Комитета по разведке Адама Шиффа, а также председателя Комитета по надзору Элайджи Каммингса.

Напомним, беседа между Трампом и Зеленским состоялась в минувшем июле. Американского президента заподозрили в попытке оказать давление на Киев в личных интересах: он попросил разобраться в ситуации с Джо Байденом, который, по словам Трампа, «препятствовал расследованию» в отношении своего сына.

На фоне этих обвинений Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Он послужил поводом для запуска процедуры импичмента Трампа. Старт парламентскому расследованию дала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Палата представителей конгресса США

Reuters

© U.S. House TV/Handout

Напомним, в 2014 году Джо Байден, вице-президент в администрации Барака Обамы, представлял интересы Вашингтона на Украине. Тогда же сын Байдена Хантер состоял в совете директоров Burisma. Американские СМИ не раз писали, что Байден-младший якобы участвовал в коррупционных схемах, а его отец помешал украинской прокуратуре расследовать эти преступления, использовав для этого своё служебное положение. В качестве доказательства приводится история увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина — Джо Байден не скрывал, что лично добился этой отставки.

В текущей предвыборной кампании Джо Байден считается одним из наиболее вероятных соперников Трампа от демократов. Однопартийцы Байдена утверждают, что глава Белого дома использует своё положение, чтобы скомпрометировать их кандидата.

«Впустую потраченное время»

Демократы попытались ответить на усилия Трампа, начав процедуру импичмента. Её первым этапом стало расследование, которое ведут комитеты Палаты представителей. Конгрессмены уже несколько раз требовали предоставить конгрессу информацию, связанную с переговорами Трампа и Зеленского. Речь идёт о материалах, касающихся сообщений о предполагаемом давлении на украинские власти со стороны главы Белого дома, полной стенограмме разговора Трампа с Зеленским, а также документах, имеющих отношение к адвокату Трампа Рудольфу Джулиани.

По словам главы Госдепа Майка Помпео, ведомство передало первоначальный ответ на запрос.

Кроме того, конгрессмены настаивали на том, чтобы пятеро сотрудников Госдепа, включая бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и бывшего посла США в этой стране Мари Йованович, дали показания парламенту. В ответ в Госдепе заявляли, что вызываемым сотрудникам необходимо время на подготовку к выступлению.

Курт Волкер

AFP

© Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Тем не менее, накануне Волкер всё-таки явился в конгресс. Дипломат выступал перед парламентариями около девяти часов на закрытых слушаниях, однако некоторые подробности речи экс-спецпредставителя всё-таки просочились в американские СМИ. В частности, сообщается, что Трамп якобы рассчитывал на то, что Зеленский объявит о начале расследования в отношении Джо Байдена, в то время как украинский президент не был в восторге от этой идеи. Также медиа со ссылкой на Волкера пишут, что он предостерегал украинские власти от попыток принять участие во внутриполитических делах США. Кроме того, Волкер рассказал, что в начале лета Белый дом якобы направил Зеленскому приглашение посетить США с визитом, но впоследствии оно было аннулировано.

Сейчас конгрессмены-демократы установили новый срок, до которого Белый дом должен передать палате представителей запрашиваемые документы — сделать это необходимо до 18 октября.

«Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас — и всю страну — в такое положение, но его действия не оставили нам выбора, кроме как подать этот запрос [на предоставление документов]», — заявили председатели трёх комитетов Палаты представителей.

Нэнси Пелоси

Reuters

© Kevin Lamarque

При этом в Белом доме уверены, что усилия оппонентов из Демпартии не увенчаются успехом.

«Эта повестка ничего не меняет — лишь больше запросов на документы, впустую потраченное время и деньги налогоплательщиков. Всё это в конечном итоге покажет, что президент не сделал ничего дурного», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

По мнению юристов президентской администрации, глава государства имеет право игнорировать требования конгресса, поскольку демократы запустили процедуру импичмента без предварительного голосования по этому вопросу в Палате представителей.

Накануне Трамп объявил, что Белый дом направит по этому поводу письмо на имя спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором будет обозначен отказ Белого дома сотрудничать с конгрессменами до проведения голосования. Однако Пелоси ранее уже заявляла, что голосование не является обязательным условием для начала расследования.

В свою очередь, политологи считают, что требование Белого дома имеет под собой все основания: такие решения, как начало процедуры импичмента, не могут приниматься единолично спикером палаты представителей.

«Даже среди демократов растёт скепсис по отношению к инициативам конгрессменов, поскольку эти внутриполитические распри негативно сказываются на всей стране», — пояснил в беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Аналогичного мнения придерживается и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Однако это их вряд ли остановит, потому что большинство голосов в палате представителей конгресса США находится в руках у демократов, и они проголосуют за решение Пелоси», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Бросил все силы на борьбу»

Эксперты прогнозируют, что в конечном счёте история с попытками демократов объявить Трампу импичмент закончится не в их пользу. Эдуард Лозанский полагает, что конгрессмены вряд ли смогут получить запрашиваемые материалы от Белого дома — администрация президента затянет этот процесс, подключив своих адвокатов.

При этом в позиции демократов также есть немало слабых мест. Так, один из инициаторов обращения к Белому дому, Адам Шифф, попал шквал критики даже со стороны лояльных к демократам СМИ — Белый дом обвинил политика в том, что он мог быть причастен к подготовке жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб относительно разговора Трампа и Зеленского.

«Разговор Трампа с Зеленским, возможно, с точки зрения этики был не очень корректным, но о нарушении закона здесь говорить не приходится. Полагаю, что в конечном счёте Трамп выйдет из этой схватки победителем. В то же время, растёт давление на Байдена, он оказался в центре внимания, журналисты раскапывают всё новые неприятные факты о работе прежней американской миссии в Киеве, речь может идти о крупной коррупции», — пояснил Лозанский.

С точки зрения Андрея Сидорова, конгрессмены имеют право требовать предоставить им только те документы, которые не являются конфиденциальными.

«Напомню, что Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс уже несколько лет требуют каких-то документов от Белого дома, однако они до сих пор так и не смогли ничего получить», — отметил эксперт.

Он, как и Эдуард Лозанский, считает, что те обвинения, которые выдвигаются сейчас против Трампа, не станут реальным поводом для импичмента, поскольку эти поступки вряд ли можно квалифицировать как госизмену или нарушение Конституции.

Белый дом

Reuters

© Yuri Gripas

По мнению политологов, по итогам этого скандала Трамп, по большому счёту, ничего не потеряет, зато Джо Байден может выбыть из числа конкурентов республиканца в предвыборной гонке. Рейтинги политика падают, хотя прежде он был фаворитом демократического лагеря, отмечают эксперты.

«Хотя ранее Трамп довольно пренебрежительно отзывался о Байдене, называя его «сонным Джо», он всё равно бросил все силы на борьбу с ним, поскольку у демократов не так много альтернативных кандидатов, которых они могли бы выставить против Трампа на выборах», — говорит Лозанский.

Андрей Сидоров назвал Байдена «усреднённым вариантом» для демократов. И если бывший вице-президент выбывает из гонки, то Демпартия сдвинется ещё больше на левый политический фланг, прогнозирует эксперт.

«Теоретически его может заменить Элизабет Уоррен, но она тоже не лучший вариант для партии, поскольку, судя по всему, её не захочет принять американская бизнес-элита», — подытожил Сидоров.