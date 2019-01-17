Сказывается на экономике: В МВФ начали роптать из-за американского шатдауна

Международный валютный фонд обратился к американским властям с призывом побыстрее найти решение для возобновления работы всего правительства. "Мы следим за ситуацией, и я могу сказать: чем длиннее шатдаун, тем сильнее давление на экономику, тем больше от него эффект", - заявил представитель СВФ Джерри Райс.

Ситуация в США, вызванная шатдауном, продолжает оставаться напряженной. Почти четверть госучреждений из-за отсутствия утвержденного бюджета вынуждены были сократить свою работу с 22 декабря. До сих пор президент США и конгресс не пршли к согласию по поводу выделения средств на строительство пограничной стены с Мексикой.

Оценивая сложившееся положение, МВФ обратился к властям страны с призывом найти компромисс и возобновить работу правительства.

"Слишком рано делать экономическую оценку по поводу влияния (шатдауна. – Ред.). Мы следим за ситуацией, в Давосе мы более подробно скажем по этому вопросу. Но что я могу вам сказать: чем длиннее шатдаун, тем больший эффект это окажет на экономику, поэтому мы призываем конгресс и исполнительную власть решить этот вопрос", - заявил на брифинге представитель МВФ Джерри Райс.

Напомним, шатдаун в США привел к тому, что денежные выплаты не получили вовремя несколько сотен тысяч служащих. В случае если шатдаун сегодня не закончится, он окажется наиболее длительным в истории США, побив рекорд 1995-1996 годов. Между тем экономисты уже вовсю оценивают потери страны и её граждан от затянувшегося шатдауна и обещают Америке новые потрясения.