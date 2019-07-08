Сказочная авиация, или Олимпиада свиней • 133 • Аналитика









А вот сосед... Как вышел на пенсию с должности главного инженера достаточно большого завода, так сразу стал спортсменом-патриотом. Или животноводом-любителем. Это как кому понравится. Короче, разводит сосед поросят какой-то древнерусской породы. Да не просто разводит, а ещё и тренирует их круче, чем наша сборная по футболу тренируется. Или по многоборью.



Свиньи у него и бегают, и прыгают, и мяч гоняют, даже плавают. Визг на этих ежедневных тренировках стоит на всю округу. Ну и запах трудового свинского пота будоражит всю округу.



Я человек спокойный. И как большинство спокойных людей, при определенных обстоятельствах могу за загривок взять и тряхануть достаточно сильно. Так, чтобы мозг от встряски работать начал. И с соседом это сработало. «Что же ты, гад, над животными издеваешься? Откармливаешь на убой, так откармливай, а не заставляй страдать, изувер свинский!» Он в домик убежал и обратно с кучей медалей возвращается.



«Я свиновод-спортсмен! Я российский патриот! Я тренер чемпионов Олимпиады! Да наш вид спорта на Руси ещё со времен Ивана Грозного известен!» И все в таком духе, про уродов, ценящих свиней исключительно как поставщика шашлыка и бифштекса. А я тем временем медали рассматриваю. Во, блин, и правда — медаль чемпиона московских Олимпийских игр, но почему-то 2004 года. Рядом сертификат на имя соседа о том, что он является тренером этих самых чемпионов. И куча грамот.



Оказалось, что прав сосед, а я в спорте дуб дубом. Из всех исконно русских видов знаю только городки да лапту. Короче, не патриот и мракобес. В России уже давно существует Федерация спортивного свиноводства и она активно работает, а такие, как я, этой благородной работе мешают.



Так и терплю теперь визг, топот, вонь рядом с собственным «куском русской деревни» по выходным. Спорт, он без этого не бывает. Там ещё и кровь бывает. Хотя, судя по периодическому запаху шашлыка, у тренера за забором все точно так же. А что делать? У нас теперь вся страна такая, патриотично терпящая.



Не верите? А я вот убедился в этом после знакомства с интервью заместителя командующего ВСК России генерал-лейтенанта Андрея Юдина телеканалу «Звезда» на 5 международном военно-техническом форуме «Армия 2019».



Не секрет, что мы, привыкшие к тому, что на этих форумах нам показывают очередные революционные разработки из серии «лучший в мире», малость разочарованы в этом году. Но нет, без сюрпризов у нас никак и никуда.



Послушал я генерала и вспомнил советский марш авиаторов. Почти век прошел, а летчики не меняются. Вот что значит правильный профессиональный отбор. Вспомните начало марша:



Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор,

Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца — пламенный мотор.



Оказывается, все просто. Летчик — это стальные руки-крылья и пламенный мотор вместо сердца. Киборг, в натуре… В свободное от полетов время летчики «сказку делают былью». Конечно, с учетом современных реалий. Увы, сказки сегодня не рассказывают. Предпочитают истории покороче или вообще анекдоты. Или твиты.





Не верите? Хорошо, вспомните анекдот о том, как гаишник после поступления на службу долго не приходил в кассу за зарплатой и очень удивился, когда узнал, что ему эта самая зарплата положена. Он-то думал, что если дали пистолет и жезл, то дальше должен сам себя кормить. Вариантов этого анекдота множество.



И вот, по словам Андрея Николаевича Юдина, сказка стала былью в исполнении российских ВКС.



Оно и правильно: «В авиации должны служить сугубо мотивированные люди». Вот об этих мотивированных людях и говорит генерал:



«Летчику не надо много денег платить. Ему надо дать возможность летать. Это ему достаточно!»



Нет, я могу представить, как может «зарабатывать» сухопутный офицер. Тот же мотострелок или артиллерист. Даже танкиста или инженера вполне можно представить. Особенно инженера. С натяжкой, при больших допусках, представлю «зарабатывание» командой какого-нибудь крейсера или другого военного корабля. А вот экипаж Ту-160 или Су-30? Страшно представить... А ведь придется «крутиться» авиаторам... Семьи-то кушать хотят и жить в каких-никаких благоустроенных квартирах.



Наш острый взгляд пронзает каждый атом,

Наш каждый нерв решимостью одет;

И, верьте нам, на всякий ультиматум

Воздушный флот сумеет дать ответ!



Заместитель командующего сказал, что для летчиков создана очень серьезная система профессионального отбора, значит, так и есть. Выкрутятся. Тем более что курсантов теперь уже на втором курсе начнут выпускать в небо. Вначале на Як-152, а затем и на Як-130! Прямо сразу, как «Иркут» обеспечит летные училища этими машинами в полном объеме.



Если обеспечит.



Но, в принципе, идея-то неплохая. Экономия, она просто обязана быть. Летчикам можно не платить, пусть одухотворенно крутятся, ну а все остальные чем хуже? Все нашим видам и родам войск надо взять на вооружение эту полезнейшую инициативу.



Так уже было, когда в танкисты брали трактористов. И снова брать. Заодно огороды будет кому вспахать. Ну, или там в местной разборке пацанам помочь. На кораблях вообще народу лафа будет: можно контрабандистов и браконьеров крышевать. Идет сейнер, ловит краба в чужих территориальных водах. А на некотором удалении фрегат болтается. Охраняет.



И инженерным войскам вообще перспективы открываются просто ошеломительные. Главное – правильно распределить возможности, тогда можно и военным инженерам не платить. Они тоже будут одухотворенно служить, не за деньги. А деньги им будут платить за наведение мостов во время паводков, прокладку дорог к дачным кооперативам…



Вот артиллеристам сложновато придется. Но ничего, что-нибудь придумается. Главное – служить не за деньги, а за саму возможность. Ведь это такая почетная обязанность – Родине служить! И какие тут могут быть деньги?



Вот такая федерация спортивного свиноводства у нас в военной авиации. Но все равно, пока в полках и дивизиях служат настоящие летчики, авиация есть и будет... есть. И дай бог на свою кровно заработанную тяжелым и опасным трудом зарплату.



Всё выше, выше и выше

Стремим мы полёт наших птиц,

И в каждом пропеллере дышит

Спокойствие наших границ!



Ну а что будет дальше с таким настроем, посмотрим. Направление мыслей интересное, даже более чем. Есть у меня знакомый по дачному участку. Не то чтобы друг, так, сосед хороший, но проблемный. Практически круглогодично живет на свежем воздухе. Как и любой дачник, выращивает овощи, фрукты, ягоды. Жена бегает по соседям в поисках новой рассады по весне, а потом, осенью, в поисках тех, кто заберет выращенный урожай. Девать некуда. Все как у всех. Обычная жизнь любого дачного кооператива.А вот сосед... Как вышел на пенсию с должности главного инженера достаточно большого завода, так сразу стал спортсменом-патриотом. Или животноводом-любителем. Это как кому понравится. Короче, разводит сосед поросят какой-то древнерусской породы. Да не просто разводит, а ещё и тренирует их круче, чем наша сборная по футболу тренируется. Или по многоборью.Свиньи у него и бегают, и прыгают, и мяч гоняют, даже плавают. Визг на этих ежедневных тренировках стоит на всю округу. Ну и запах трудового свинского пота будоражит всю округу.Я человек спокойный. И как большинство спокойных людей, при определенных обстоятельствах могу за загривок взять и тряхануть достаточно сильно. Так, чтобы мозг от встряски работать начал. И с соседом это сработало. «Что же ты, гад, над животными издеваешься? Откармливаешь на убой, так откармливай, а не заставляй страдать, изувер свинский!» Он в домик убежал и обратно с кучей медалей возвращается.«Я свиновод-спортсмен! Я российский патриот! Я тренер чемпионов Олимпиады! Да наш вид спорта на Руси ещё со времен Ивана Грозного известен!» И все в таком духе, про уродов, ценящих свиней исключительно как поставщика шашлыка и бифштекса. А я тем временем медали рассматриваю. Во, блин, и правда — медаль чемпиона московских Олимпийских игр, но почему-то 2004 года. Рядом сертификат на имя соседа о том, что он является тренером этих самых чемпионов. И куча грамот.Оказалось, что прав сосед, а я в спорте дуб дубом. Из всех исконно русских видов знаю только городки да лапту. Короче, не патриот и мракобес. В России уже давно существует Федерация спортивного свиноводства и она активно работает, а такие, как я, этой благородной работе мешают.Так и терплю теперь визг, топот, вонь рядом с собственным «куском русской деревни» по выходным. Спорт, он без этого не бывает. Там ещё и кровь бывает. Хотя, судя по периодическому запаху шашлыка, у тренера за забором все точно так же. А что делать? У нас теперь вся страна такая, патриотично терпящая.Не верите? А я вот убедился в этом после знакомства с интервью заместителя командующего ВСК России генерал-лейтенанта Андрея Юдина телеканалу «Звезда» на 5 международном военно-техническом форуме «Армия 2019».Не секрет, что мы, привыкшие к тому, что на этих форумах нам показывают очередные революционные разработки из серии «лучший в мире», малость разочарованы в этом году. Но нет, без сюрпризов у нас никак и никуда.Послушал я генерала и вспомнил советский марш авиаторов. Почти век прошел, а летчики не меняются. Вот что значит правильный профессиональный отбор. Вспомните начало марша:Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,Преодолеть пространство и простор,Нам разум дал стальные руки-крылья,А вместо сердца — пламенный мотор.Оказывается, все просто. Летчик — это стальные руки-крылья и пламенный мотор вместо сердца. Киборг, в натуре… В свободное от полетов время летчики «сказку делают былью». Конечно, с учетом современных реалий. Увы, сказки сегодня не рассказывают. Предпочитают истории покороче или вообще анекдоты. Или твиты.Не верите? Хорошо, вспомните анекдот о том, как гаишник после поступления на службу долго не приходил в кассу за зарплатой и очень удивился, когда узнал, что ему эта самая зарплата положена. Он-то думал, что если дали пистолет и жезл, то дальше должен сам себя кормить. Вариантов этого анекдота множество.И вот, по словам Андрея Николаевича Юдина, сказка стала былью в исполнении российских ВКС.Оно и правильно: «В авиации должны служить сугубо мотивированные люди». Вот об этих мотивированных людях и говорит генерал:«Летчику не надо много денег платить. Ему надо дать возможность летать. Это ему достаточно!»Нет, я могу представить, как может «зарабатывать» сухопутный офицер. Тот же мотострелок или артиллерист. Даже танкиста или инженера вполне можно представить. Особенно инженера. С натяжкой, при больших допусках, представлю «зарабатывание» командой какого-нибудь крейсера или другого военного корабля. А вот экипаж Ту-160 или Су-30? Страшно представить... А ведь придется «крутиться» авиаторам... Семьи-то кушать хотят и жить в каких-никаких благоустроенных квартирах.Наш острый взгляд пронзает каждый атом,Наш каждый нерв решимостью одет;И, верьте нам, на всякий ультиматумВоздушный флот сумеет дать ответ!Заместитель командующего сказал, что для летчиков создана очень серьезная система профессионального отбора, значит, так и есть. Выкрутятся. Тем более что курсантов теперь уже на втором курсе начнут выпускать в небо. Вначале на Як-152, а затем и на Як-130! Прямо сразу, как «Иркут» обеспечит летные училища этими машинами в полном объеме.Если обеспечит.Но, в принципе, идея-то неплохая. Экономия, она просто обязана быть. Летчикам можно не платить, пусть одухотворенно крутятся, ну а все остальные чем хуже? Все нашим видам и родам войск надо взять на вооружение эту полезнейшую инициативу.Так уже было, когда в танкисты брали трактористов. И снова брать. Заодно огороды будет кому вспахать. Ну, или там в местной разборке пацанам помочь. На кораблях вообще народу лафа будет: можно контрабандистов и браконьеров крышевать. Идет сейнер, ловит краба в чужих территориальных водах. А на некотором удалении фрегат болтается. Охраняет.И инженерным войскам вообще перспективы открываются просто ошеломительные. Главное – правильно распределить возможности, тогда можно и военным инженерам не платить. Они тоже будут одухотворенно служить, не за деньги. А деньги им будут платить за наведение мостов во время паводков, прокладку дорог к дачным кооперативам…Вот артиллеристам сложновато придется. Но ничего, что-нибудь придумается. Главное – служить не за деньги, а за саму возможность. Ведь это такая почетная обязанность – Родине служить! И какие тут могут быть деньги?Вот такая федерация спортивного свиноводства у нас в военной авиации. Но все равно, пока в полках и дивизиях служат настоящие летчики, авиация есть и будет... есть. И дай бог на свою кровно заработанную тяжелым и опасным трудом зарплату.Всё выше, выше и вышеСтремим мы полёт наших птиц,И в каждом пропеллере дышитСпокойствие наших границ!Ну а что будет дальше с таким настроем, посмотрим. Направление мыслей интересное, даже более чем. Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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