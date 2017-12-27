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Сказки от Bloomberg о том как развалится Россия

27 декабря 2017, 06:54  •  388 • Аналитика


Я понимаю, что сейчас в преддверии Нового Года разнообразные прогнозы надо рассматривать с большой долей скептицизма. Тем более, что пишут их люди, явно по заказу и никого особо не волнует их сбываемость. Тем не менее, одна тема, которая постоянно вбрасывается в СМИ, уже настолько надоела, что в ней пора поставить жирную и не оригинальную точку.

Итак, по мнению американского издания у России благодаря будущему резкому падению цен на нефть, начнутся большие внутренние проблемы. Причем как раз к концу следующего президентского срока Владимира Путина.



Благодаря массовому выпуску дешевых электромобилей упадет объем дневной добычи нефти. При этом цена на сырье останется на уровне $50 за баррель. В 2020 году цена нефти к концу года опустится до $40 за баррель. В 2021 году стоимость нефти упадет до $20 за баррель, что сильнее всего отразится на Эр-Рияде и Москве, на российских заводах начнутся беспорядки. В 2024 году в Саудовской Аравии начнется экономический кризис, Ближний Восток окажется политически нестабильным, а в России Владимир Путин покинет пост президента и попробует править через Эльвиру Набиуллину, сейчас занимающую пост председателя Центробанка. Цена нефти тем временем упадет до $10. В 2028 году Саудовская Аравия откажется от создания города будущего, а ОПЕК будет расформирована.


Вообще, мне кажется, американцы не понимают главного. Они до сих пор считают, что Россию можно поставить на колени при помощи цен на нефть. А между тем, жизнь и статистика уже показали, что от низких цен на нефть скорее загнутся сами Штаты.

Вот очень интересный график вклада в изменение ВВП различных его составляющих:



Как видим, во время экономических кризисов, главные факторы роста ВВП становятся главными факторами торможения экономики. А так как ВВП США с каждым годом все более зависим от уровня личного потребления граждан и валового уровня инвестиций, то и выходит, в первую очередь именно США не могут себе позволить долгих экономических спадов. Так как в этом случае вся их экономическая модель рушится.

Нет, если устроить такой кризис, чтобы везде было плохо, а у США хорошо, то есть большую войну в Евразии, тогда другое дело. Но сам по себе кризис сегодня опаснее именно Штатам, причем с каждым годом эта опасность только растет.

А теперь пару слов об электромобилях. Да можно тешить себя иллюзией, что цены на нефть рухнуть не в следствии общемирового экономического кризиса, а по другим причинам. Например. внедрением электромобилей, энергосбережения, ветряков и установкой солнечных батарей на каждом доме. А вот как раз это и есть обман. Электромобилям нужно не относительно мало топлива в чистом виде в бензобаке, а в гораздо больших объемах, так как у любой электростанции есть свой КПД, далекий от 100%, а как уже было доказано все эти ВЭС и СЭС, не более чем игрушка для лохов. То есть увлечение электромобилями с одной стороны, конечно, упростит работу энергетикам (сгладит суточное потребление), но с другой увеличит потребности в базовой нагрузке, а значит и в топливе для ее генерации.

Думаю, с этим все понятно. А теперь вернемся к России 2020-21 гг. Уверен, что я не сильно ошибусь, если предположу, что все это время продолжится курс на освобождение страны от экономической зависимости от Запада, в которую она угодила в 1990-е. Будет окончено формирование на базе китайской экономики новой глобальной экономической системы. Это резко ослабит США, и усилит в экономическом плане страны Евразии, которые в нее войдут. Нефть и прочие товары внутри этой системы будут продаваться не за доллары, а рубли и юани. За это время российская экономика все менее будет зависима от углеводородной оставляющей. Сегодня эту тенденцию может не видеть только слепой, а далее она станет еще более очевидной. Для наглядности наложим график ВВП России и стоимости нефти.
Для удобства все номинировано в долларах.

«Калибр» на час


До 2007 года цены на нефть росли быстрее, чем ВВП России, а значит и ее доля в этом ВВП росла. С 2007 года по 2012 годы, стоимость нефти и экономика России росли в унисон, а начиная с 2013 года, экономика России в целом росла быстрее цен на нефть, причем последние несколько лет эта разница все более очевидна. И далее все будет еще боле заметно.

Итак, мы видим, что Россия уверенно и во все ускоряющемся темпе избавляется от своей нефтяной зависимости. С каждым годом вызвать коллапс ее экономики низкими ценами на нефть становится все менее и менее реалистично. Наоборот, именно экономика США, как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, все сильнее зависит от состояния мировой экономики, а значит и цен на углеводороды. А это значит, что если вдруг (что мало вероятно) прогноз Bloomberg по поводу цен на нефть оправдается, то России будет просто плохо, а США очень плохо. И скорее всего на забастовку выйдут не рабочие российских заводов, а их американские коллеги. Вернее, те «белые воротнички» у которых заберут значительную часть их халявного нефтедолларового пирога.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)

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