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Скажут в Петербурге одно, а в Брюсселе то же самое - стесняются: В России укорили иностранцев за "санкционную робость"
10 июня 2019, 20:24 • 71 • Политика
Санкции вносят дополнительную сумятицу в мировые дела. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, ряд стран ЕС, судя по заявлениям их представителей, не видят смысла в санкциях. Однако говорить об этом в Санкт-Петербурге - это одно, но в Брюсселе сказать то же самое иностранные представители "стесняются", указал он.
Выступающие против санкций страны ЕС "стесняются" заявить об этом в Брюсселе. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на "пленарке" ПМЭФ представители европейских стран открыто говорили о том, что не поддерживают санкции против России.
Однако, указал Ушаков, говорят открыто они об этом в Петербурге, однако сказать то же самое в Брюсселе почему-то данные представители "стесняются". Он добавил, что "разумного голоса одной страны" было бы достаточно - с санкциями, например, по линии Евросоюза было бы покончено.
Как подчеркнул помощник президента, многие страны не устраивает меняющееся соотношение сил в мировой экономике, снижение доли развитых стран в глобальном ВВП, растущий вес стран с развивающимися рынками.
Потому как раз и возникают политически замотивированные ограничения.
"Чтобы сдержать появление новых центров экономической силы, в ход идут протекционизм, нелегитимные санкции, политически мотивированные торговые ограничения. Мы это ощущаем и на нашем опыте", - добавил он, передает ТАСС.
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