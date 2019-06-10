Скажут в Петербурге одно, а в Брюсселе то же самое - стесняются: В России укорили иностранцев за "санкционную робость"

Выступающие против санкций страны ЕС "стесняются" заявить об этом в Брюсселе. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на "пленарке" ПМЭФ представители европейских стран открыто говорили о том, что не поддерживают санкции против России.

Однако, указал Ушаков, говорят открыто они об этом в Петербурге, однако сказать то же самое в Брюсселе почему-то данные представители "стесняются". Он добавил, что "разумного голоса одной страны" было бы достаточно - с санкциями, например, по линии Евросоюза было бы покончено.

Как подчеркнул помощник президента, многие страны не устраивает меняющееся соотношение сил в мировой экономике, снижение доли развитых стран в глобальном ВВП, растущий вес стран с развивающимися рынками.

Потому как раз и возникают политически замотивированные ограничения.

"Чтобы сдержать появление новых центров экономической силы, в ход идут протекционизм, нелегитимные санкции, политически мотивированные торговые ограничения. Мы это ощущаем и на нашем опыте", - добавил он, передает ТАСС.