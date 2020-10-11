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Скажите спасибо Путину: за что Армения должна благодарить Россию - заявление Алиева

11 октября 2020, 14:25  •  142 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Азербайджана высказался о спасении Еревана Москвой
Россия пришла на помощь Армении на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению главы Азербайджана Ильхама Алиева, Москва сыграла важную роль в переговорах по урегулированию ситуации.
Премьер Армении Никол Пашинян должен благодарить российского президента Владимира Путина за то, что страна вмешалась в происходящее. Алиев упомянул ультиматум армянского премьера, который, по его словам, задел азербайджанскую сторону.
"…пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", – отрезал лидер Азербайджана.
Алиев указал на стопроцентную зависимость Еревана от Москвы. Он добавил, что сегодня Россия обладает множеством возможностей повлиять на Армению. Азербайджанский президент убежден, что для армянской стороны есть только один выход – покинуть Карабах. Убедить в этом Ереван должна Москва, заявил он в разговоре с РБК.
Политик также оценил, насколько прочны достигнуты на переговорах договоренности. Соблюдение перемирия зависит от Армении, отметил Алиев. Он подчеркнул, что таких масштабных боевых действий в Карабахе не было уже лет тридцать – перемирие длилось долгие годы..
"Все будет зависеть от армянской стороны", – заключил Алиев.
О подробностях переговоров по Карабаху в Москве сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Встреча сторон длилась почти 11 часов. Заявление о перемирии сделал Лавров – представители Азербайджана и Армении не стали общаться с прессой.

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