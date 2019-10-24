Скажи мне, кто твой враг…

Решение президентской фракции в Раде не давать комментариев и интервью изданиям, принадлежащим Виктору Медведчуку – ещё один эпизод необъявленной войны Владимира Зеленского с теми, кого Кремль выбрал в качестве своих визави на Украине. В свою очередь, «слуги» Зеленского с Коломойским показали себя неспособными договариваться, а российское руководство не настроено попусту тратить время на болтовню. Таким образом, заявления Зеленского о неких готовящихся переговорах с Кремлём – попытка блефовать.

Какой только ерунды не сообщали информационные площадки Зеленского за последние две недели! И о том, что, якобы, в «Оппозиционной платформе» чуть ли не раскол (при этом, о реальном расколе у «слуг» - ни гугу), и о том, что отношения у Медведчука с Юрием Бойко вконец испортились, и о том, что Москва как бы перестала видеть в Медведчуке партнёра. В этом море типичного для «Квартала» вранья как-то терялась из вида реальная российско-украинская перспектива. А она для Зеленского и его клоунов, прямо скажем, безрадостная.

Сорвано не только разведение войск на Донбассе. Помнится, наше издание сообщало, что этой осенью должна была завершиться водная блокада Крыма. Её прекращение было одним из условий обмена удерживаемых лиц. Зеленский дал своё слово, но его не сдержал – днепровские воды в Крым так и не хлынули, прорыв блокады перенесли на весну якобы из-за технических неувязок. Но слово-то не воробей! Другой манипуляцией стала попытка окружения Зеленского продать транзитный газопровод не германской, как ранее было условлено, компании – с высоким присутствием российского капитала, а американской. Продажа в итоге так и не состоялась, но нехороший осадок остался. С такими «партнёрами» дела в Москве, как правило, не имеют.

А теперь у Зеленского удивляются, что в Кремле вообще перестали рассматривать «слуг народа», как вероятных партнёров, зато активизировали переговорный процесс с политиками, близкими к Медведчуку. Последовало давление – вначале против Тараса Козака, совладельца медиа-активов Медведчука, попытались завести уголовные дела, обвинив его чуть ли не в государственной измене, а затем запустили кампанию в прессе – мол, от Медведчука разбежались соратники. А теперь ещё и информационная блокада. А последней каплей для Зеленского, говорят, стала новость о том, что в Москве заговорили о его возможной преемнице – партийной соратнице Медведчука и Бойко.