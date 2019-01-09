Скажет правду о Мексике: Вице-президент США раскрыл детали обращения Трампа к нации

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации в 21:00 по местному времени (05:00 9 января по Москве) и рассказать американцам правду о том, что происходит на границе с Мексикой. Такой информацией поделился вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

"Он изложит американцам, что представляет собой настоящий гуманитарный кризис, сложившийся на нашей южной границе", - сказал он.

Пенс напомнил, что всего за несколько месяцев в США пытались нелегально проникнуть 60 тысяч человек. Однако впервые основную массу нелегалов составили семьи и дети без сопровождения. В этой связи Пенс призвал представителей Демократической партии сесть за стол переговоров и заняться решением этого гуманитарного кризиса.

Напомним, что из-за отказа Демократов согласиться на финансирование из бюджета США строительства стены на границе с Мексикой не был одобрен бюджет страны и работа правительства оказалась частично парализована. Политический кризис продолжается 17 дней и уже вошёл в тройку самых затяжных в истории США. Рекордным пока является кризис 1978 года, когда правительство не работало 18 дней. Всего же за историю США подобные инциденты случались 21 раз.