Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине временно усилили пограничный контроль
На Украине не нашлось кандидата на пост главы новой автокефальной церкви
Евгений Сатановский. Лучшее 2018. Часть 6. Вечер с Владимиром Соловьевым
Подозреваемый в шпионаже в пользу России полковник австрийской армии дал признат...
Главная / Политика

Скажет ли Путин в Париже правду о Великой войне

10 ноября 2018, 20:09  •  91 • Политика
В столице Франции 11 ноября при участии лидеров ведущих стран мира, включая президентов США и России, торжественно отметят 100-летие окончания Первой мировой войны, тайную подоплеку которой скрывают до сих пор
Автор:
Латышев Сергей
В Париже в воскресенье состоятся помпезные праздничные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. На них приглашены свыше 80 лидеров государств, руководители около 20 международных организаций, большинство из которых, включая президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, приняли приглашение.
В ходе визита в Париж Путин возложит также цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на Западном фронте. Еще две русские бригады воевали на Салоникском фронте, в то время как многомиллионная русская армия билась с немцами, австро-венграми и турками на фронте от Балтийского до Черного моря, в Закавказье, Малой Азии, Персии.
Лидеры ведущих стран мира произнесут соответствующие речи, содержание которых можно легко спрогнозировать. Президент Эммануэль Макрон будет приписывать Франции победу в Великой войне, хотя французы были бы быстро раздавлены немцами, не будь их союзниками русские, британцы и американцы. Президент США Дональд Трамп наверняка заявит, что это его благородная страна из-за любви к демократии, не имея никаких корыстных интересов, дважды – в годы Первой и Второй мировых войн - спасала Европу от самой себя и внесла основной вклад в победу над тоталитаризмом.
Британский премьер Тереза Мэй напомнит, что это британский флот и почти догнавшая французов по численности к концу войны армия стали ключевыми факторами победы над милитаризмом и агрессией, которые олицетворяла кайзеровская Германия. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель придется всё это проглотить и пообещать, что от Германии никогда больше не будет исходить подобной угрозы, что немцы стали навсегда пацифистами, и что Объединенная Европа для того и создается, чтобы в ней никогда не было войн.
И можно быть абсолютно уверенными в том, что никто из них не скажет даже намеком, чем на самом деле была Первая мировая война, кто её в действительности подготовил, против кого она прежде всего велась, и какие цели в ней ставились её организаторами. Это, если захочет, может сказать только Владимир Путин, президент страны, по которой Первая мировая война ударила больше всего, и которая до сих пор страдает от её последствий.
Вагон, в котором была подписана капитуляция Германии, через 22 года стал сценой для унижения Франции, проигравшей в 1940 году в течение месяца войну с немцами. Фото: www.globallookpress.com
11 ноября, 11 часов…
Точку в Первой мировой войне поставило Компьенское перемирие 11 ноября 1918 года, ставшее, по сути, капитуляцией Германии, захватившей у своих противников значительные территории, но уже неспособной из-за революции 9 ноября и смещения 10 ноября кайзера Вильгельма II вести войну. Огонь на Западном фронте прекратился в 11 часов. Восточного фронта уже не было, но Германия и её союзники все равно были вынуждены держать значительные силы на оккупированных российских территориях, которых им не хватило для решающего удара по Франции в 1918 году, когда немцы снова, как в 1914-м, дошли было до Парижа. В первый раз взять Париж им не позволило обреченное на провал русское наступление в Восточной Пруссии. Россия, руководствуюсь союзническим долгом, пожертвовала частью своей кадровой армии, чтобы отвлечь на себя немцев, и Франция устояла под их мощным ударом. После этого на Западном фронте война приняла позиционный характер, а основные немецкие силы были брошены против России – на помощь терпевшим от русских поражения австро-венграм.
Макрон всерьез разозлил Трампа предложением защититься от США
Французы и не думали в этой ситуации помочь русским, у которых за полгода интенсивных боев кончились боеприпасы, и воевать приходилось едва ли не голыми руками, отступая и неся чудовищные потери. Французы и британцы в это время зарывались в землю, чтобы минимизировать собственные потери, и не делились со своим русским союзником даже данными разведки о том, где и как немцы и их союзники готовятся наступать на Восточном фронте. Потом мы поймем, что всё это было не случайно. «Союзники» и дальше требовали от русских спасти их своими наступлениями, когда немцы снова бросили основные силы на Запад. Они неспроста уклонялись и сорвали все согласованные совместные операции против немцев и их союзников, которые могли бы закончить войну на 1-2 года раньше…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
91
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 00:39
Контракт по Су-35 под угрозой срыва: Индонезия опасается санкционного удара США
10 ноября 2018, 07:09
Макрон всерьез разозлил Трампа предложением защититься от США
10 ноября 2018, 10:24
Президент Австрии заявил о «доскональном расследовании шпионажа»

10 ноября 2018, 13:39
Россия не проиграла информационную войну Западу — Захарова
10 ноября 2018, 20:09
Макрон попытался снова проверить силу рукопожатий с Трампом
10 ноября 2018, 20:09
«Чем мы Норвегии и Исландии не угодили»: Украинцы не поняли рейтинга опасных для Незалежной стран
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
08 ноября 2018, 16:09
Сценарий ядерной войны: «США отзовут посла и ударят»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.