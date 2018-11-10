Скажет ли Путин в Париже правду о Великой войне

Автор:

Латышев Сергей

В Париже в воскресенье состоятся помпезные праздничные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. На них приглашены свыше 80 лидеров государств, руководители около 20 международных организаций, большинство из которых, включая президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, приняли приглашение.

В ходе визита в Париж Путин возложит также цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на Западном фронте. Еще две русские бригады воевали на Салоникском фронте, в то время как многомиллионная русская армия билась с немцами, австро-венграми и турками на фронте от Балтийского до Черного моря, в Закавказье, Малой Азии, Персии.

Лидеры ведущих стран мира произнесут соответствующие речи, содержание которых можно легко спрогнозировать. Президент Эммануэль Макрон будет приписывать Франции победу в Великой войне, хотя французы были бы быстро раздавлены немцами, не будь их союзниками русские, британцы и американцы. Президент США Дональд Трамп наверняка заявит, что это его благородная страна из-за любви к демократии, не имея никаких корыстных интересов, дважды – в годы Первой и Второй мировых войн - спасала Европу от самой себя и внесла основной вклад в победу над тоталитаризмом.

Британский премьер Тереза Мэй напомнит, что это британский флот и почти догнавшая французов по численности к концу войны армия стали ключевыми факторами победы над милитаризмом и агрессией, которые олицетворяла кайзеровская Германия. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель придется всё это проглотить и пообещать, что от Германии никогда больше не будет исходить подобной угрозы, что немцы стали навсегда пацифистами, и что Объединенная Европа для того и создается, чтобы в ней никогда не было войн.

И можно быть абсолютно уверенными в том, что никто из них не скажет даже намеком, чем на самом деле была Первая мировая война, кто её в действительности подготовил, против кого она прежде всего велась, и какие цели в ней ставились её организаторами. Это, если захочет, может сказать только Владимир Путин, президент страны, по которой Первая мировая война ударила больше всего, и которая до сих пор страдает от её последствий.

Вагон, в котором была подписана капитуляция Германии, через 22 года стал сценой для унижения Франции, проигравшей в 1940 году в течение месяца войну с немцами. Фото: www.globallookpress.com

11 ноября, 11 часов…

Точку в Первой мировой войне поставило Компьенское перемирие 11 ноября 1918 года, ставшее, по сути, капитуляцией Германии, захватившей у своих противников значительные территории, но уже неспособной из-за революции 9 ноября и смещения 10 ноября кайзера Вильгельма II вести войну. Огонь на Западном фронте прекратился в 11 часов. Восточного фронта уже не было, но Германия и её союзники все равно были вынуждены держать значительные силы на оккупированных российских территориях, которых им не хватило для решающего удара по Франции в 1918 году, когда немцы снова, как в 1914-м, дошли было до Парижа. В первый раз взять Париж им не позволило обреченное на провал русское наступление в Восточной Пруссии. Россия, руководствуюсь союзническим долгом, пожертвовала частью своей кадровой армии, чтобы отвлечь на себя немцев, и Франция устояла под их мощным ударом. После этого на Западном фронте война приняла позиционный характер, а основные немецкие силы были брошены против России – на помощь терпевшим от русских поражения австро-венграм.

Французы и не думали в этой ситуации помочь русским, у которых за полгода интенсивных боев кончились боеприпасы, и воевать приходилось едва ли не голыми руками, отступая и неся чудовищные потери. Французы и британцы в это время зарывались в землю, чтобы минимизировать собственные потери, и не делились со своим русским союзником даже данными разведки о том, где и как немцы и их союзники готовятся наступать на Восточном фронте. Потом мы поймем, что всё это было не случайно. «Союзники» и дальше требовали от русских спасти их своими наступлениями, когда немцы снова бросили основные силы на Запад. Они неспроста уклонялись и сорвали все согласованные совместные операции против немцев и их союзников, которые могли бы закончить войну на 1-2 года раньше…