Украинские учёные вынуждены скрывать зверства в Бабьем Яре, хотя для большинства украинцев правда не является откровением. Просто политика Киева сейчас такова, что за правду могут уволить, рассказал Михаил Мягков.

После государственного переворота на Украине сотрудничество русских и украинских историков практически прекратилось, сообщил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ни представители научного сообщества на Украине, ни власти страны не готовы говорить о массовых расстрелах в Бабьем Яре, подчеркнул учёный.

Трагедия в Бабьем Яре унесла жизни сотен тысяч человек. В этом году исполняется 80 лет со дня преступления. До майдана, отметил Мягков, учёные России и Украины поддерживали хорошие связи, регулярно взаимодействовали. Более того, в начале 2000 годов учёные, занимавшиеся вопросом расстрелов на Украине, обнародовали неизвестные ранее факты - "подробности об участии местных коллаборационистов в расстрелах еврейского населения".

Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры, - пояснил Мягков.

Расстрелами в Бабьем Яре занималась не только зондеркоманда Пауля Блобеля. Поддержку преступникам оказывали и украинские батальоны, напомнил Мягков. Они были вспомогательной полицией. Эти украинские отряды доставляли евреев и представителей других национальностей к оврагу Бабьего Яра:

"Истязали и избивали их", - пояснил учёный.

Впрочем, несмотря на молчание украинских учёных и работу киевской пропаганды, из памяти простых украинцев зверства, творившиеся 80 лет назад, не стёрты, подчеркнул Мягков.