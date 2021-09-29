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Скажешь правду - уволят: на Украине скрывают зверства в Бабьем Яре - Мягков

29 сентября 2021, 12:05  •  111 • Политика
Украинские учёные вынуждены скрывать зверства в Бабьем Яре, хотя для большинства украинцев правда не является откровением. Просто политика Киева сейчас такова, что за правду могут уволить, рассказал Михаил Мягков.
После государственного переворота на Украине сотрудничество русских и украинских историков практически прекратилось, сообщил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ни представители научного сообщества на Украине, ни власти страны не готовы говорить о массовых расстрелах в Бабьем Яре, подчеркнул учёный.
Трагедия в Бабьем Яре унесла жизни сотен тысяч человек. В этом году исполняется 80 лет со дня преступления. До майдана, отметил Мягков, учёные России и Украины поддерживали хорошие связи, регулярно взаимодействовали. Более того, в начале 2000 годов учёные, занимавшиеся вопросом расстрелов на Украине, обнародовали неизвестные ранее факты - "подробности об участии местных коллаборационистов в расстрелах еврейского населения".
Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры, - пояснил Мягков.
Расстрелами в Бабьем Яре занималась не только зондеркоманда Пауля Блобеля. Поддержку преступникам оказывали и украинские батальоны, напомнил Мягков. Они были вспомогательной полицией. Эти украинские отряды доставляли евреев и представителей других национальностей к оврагу Бабьего Яра:
"Истязали и избивали их", - пояснил учёный.
Впрочем, несмотря на молчание украинских учёных и работу киевской пропаганды, из памяти простых украинцев зверства, творившиеся 80 лет назад, не стёрты, подчеркнул Мягков.

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