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Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам

12 апреля 2021, 01:25  •  69 • Политика
Угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена русским разложили по полочкам. По словам эксперта, американцы за грозными словами пытаются скрыть отсутствие чёткой стратегии. Сказать нечего - будем обострять.
Недавнее интервью Блинкена телеканалу NBC прокомментировал политолог Дмитрий Дробницкий. Он обратил внимание, что во время общения с телеведущим Чаком Тоддом госсекретарь просто повторял угрожающие фразы президента США Джо Байдена в стиле "Россия заплатит цену" и "русские за всё ответят". Но при этом любые попытки Тодда вывести своего собеседника на конкретику заканчивались провалом. Тот просто озвучивал стандартные тезисы Госдепартамента и Белого дома, которые все слышали уже десятки раз.
Дробницкий считает, что неспособность госсекретаря чётко ответить на поставленный вопрос свидетельствует о том, что Вашингтон даже приблизительно не знает, как будут развиваться события. Его глобальная цель состоит в том, чтобы выстроить жёсткий западный блок и отключить Россию и Китай от международных инструментов. Но это всё долгосрочные планы.
А что делать прямо сейчас, американцы не знают. Политолог отметил, что, судя по всему, планы США строятся на том, что их конкуренты будут всё время бездействовать, пока Вашингтон решает свои задачи. Добиться предсказуемости можно было бы дипломатией, но с переговорами у американцев туго. Страна сама вышла из предметного обсуждения глобальных проблем.
Поэтому слова Блинкена - это не новость. Это облечённая в изящную словарную форму парадигма: с точки зрения США, самым желательным развитием событий является такое, при котором никто в мире ничего не предпринимает, - пишет Дробницкий в Telegram.

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