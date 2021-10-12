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Сказанные летом слова Путина о США стали пророческими - СМИ

12 октября 2021, 09:25  •  153 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы повторили ошибку СССР
В июне Владимир Путин во время ПМЭФ-2021 заявил, что Соединенные Штаты Америки пошли по ошибочному пути Советского Союза. Американцы столкнулись с похожими проблемами, которые с годами не решаются, а лишь множатся. Вашингтон решает вопросы запугиванием и давлением – подобная тактика, как отмечал президент, ни к чему хорошему не приведет. И, как полагают обозреватели китайского издания Baijiahao, его слова стали пророческими. 
Правоту российского лидера, по их мнению, подтверждает сложившаяся кризисная ситуация внутри США. Американцы долгое время пытались бороться с внешними противниками, вводя суровые санкции против России и других неугодных государств. Однако главным врагом Соединенных Штатов в действительности оказался сам Вашингтон. 
Раскол внутри страны, как приводит "ПолитРоссия" написаное в статье, уже очевиден и представляет угрозу для ее целостности. Сейчас американское общество сталкивается с глубокими политическими, культурными и социальными противоречиями, а противостояние между демократами и республиканцами и вовсе стало "раковой опухолью" государства. Из-за отстутсвия единства внутри страны становится невозможно решить важные проблемы. 
Одним из тревожных признаков серьезного кризиса внутри США в Китае сочли результаты недавнего социологического опроса компании YouGov. Согласно исследованию, две трети республиканцев и половина демократов Западного побережья хотят отделиться от страны и создать собственное государственное формирование. 
Обозреватели, подводя итог, отметили, что в данной ситуации американцам лучше сконцентрироваться на ситуации внутри государства, а не лезть в дела других стран. 

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