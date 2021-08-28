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Сказали ФАС. Ключевые отрасли могут освобождаться от иностранных монополий

28 августа 2021, 14:40  •  91 • Политика
Чтобы снизить цены, нужно призвать к порядку монополистов. Чтобы вытеснить иностранных монополистов, нужно заменить их русскими компаниями. Дело молочной отрасли и дело Booking.com могут стать показательными. По большому счёту, речь идёт о наведении порядка в чувствительных с точки зрения сохранения социально-политической стабильности отраслях.

Это вам за молоко

Одна из проверок начата по обращению Молочного союза России, производители требуют разобраться с высокими наценками в торговых сетях. Председатель МСР Людмила Маницкая заявила "Интерфаксу": "Самая главная проблема с продажами – у сетей очень высокие наценки: от 50% до 150%. Мы написали в ФАС письмо с тем, что нужно разбираться. Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию… Молоко, кефир, ряженка, в меньшей степени масло, сыр, сметана – здесь очень серьёзные наценки".
Разумеется, объясняя, почему обращение в ФАС последовало именно сейчас, Молочный союз ссылается на обращения предприятий из разных регионов России.
По информации, полученной Царьградом из источников в ФАС, проверки могут затронуть в первую очередь такие сети розничной продажи, как "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Магнит", и в целом – сети розничной торговли, "имеющие иностранное происхождение".
Иностранное происхождение крупнейших сетей продажи продуктов питания – это одна из самых серьёзных проблем, относящихся не только к экономике и налоговой политике, но и к социальной сфере. Компания X5 Retail Group, которой принадлежат "Пятёрочка" и "Перекрёсток", зарегистрирована в Нидерландах. "Лента" в настоящее время зарегистрирована на Кипре (ранее на Британских Виргинских островах), материнская компания "О'кей" – в Люксембурге. Бенефициары этих компаний имеют российское подданство, однако значительную долю рынка продуктов питания контролируют и полностью иностранные компании, как, например, "Ашан".
Масштабные проверки обоснованности наценок в торговых сетях могут рассматриваться не только как использование государством механизма регулирования цен (что очень важно для бедных и среднего класса). Возможно, в будущем эти действия можно будет рассматривать как часть последовательной протекционистской политики, направленной на вытеснение с российского рынка иностранных компаний в пользу отечественных.
Разумеется, ожидать, что действия ФАС мгновенно приведут к снижению цен, было бы наивно: в настоящее время сами ретейлеры не подтверждают информацию о наценках на молочную продукцию в 50–150%. Между тем антимонопольная служба сможет повлиять на ситуацию только в том случае, если будет доказан сговор между торговыми сетями. Однако начало положено – в ближайшее время можно ожидать реакции крупных торговых сетей на усилия ФАС.

Гостиничная монополия? Спасибо, нет

Активность ФАС в последнее время отнюдь не ограничивается розничной торговлей. Много шума наделало решение о наложении штрафа в 1,3 млрд рублей (!) на компанию Booking.com – международный сервис бронирования отелей. Этот штраф может быть зазван беспрецедентно высоким: по данным Forbes, речь идёт о сумме в 11,5% от оборота компании.
Дело в отношении Booking.com было возбуждено ФАС ещё в конце 2019 года. ФАС полагает, что корпорация навязывала российским гостиницам, отелям и хостелам обязательное "предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей". "Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com", – гласит официальный комментарий ФАС. Корпорация получила официальное представление о необходимости устранения нарушений, не выполнила его и получила штраф. Размер штрафа позволяет делать предположения о том, что транснациональная монополия может со временем покинуть неуютный российский рынок, правила на котором устанавливают для русских клиентов и компаний.
Ситуация со штрафами, наложенными на транснациональные IT-компании, может быть первым шагом в сторону вытеснения этих глобальных "сервисов" из России с последующей заменой отечественными разработками. Версия выглядит логичной и высоковероятной не только потому, что этого хотели бы патриоты, но прежде всего потому, что столкновение ФАС и Booking вызвало к жизни панические комментарии со стороны "западников" в России и в эмиграции.
Одни защитники западных компаний, стараясь подбирать рациональные аргументы, упирают на удобство транснациональных сервисов по сравнению с национальными. Что касается бронирования номеров в гостиницах, аргументация звучит так: да, цена услуг западных компаний очень высока, да, они стремятся монополизировать рынок, но зато они дают клиенту ощущение надёжности. Если они уйдут с рынка, многие отельеры в России перестанут соблюдать свои обязательства, данные при бронировании, и туристы, бронирующие номера заранее, столкнутся с ростом цен прямо в момент приезда в гостиницу – например, на курортах в "высокий сезон". Сегодня такое поведение чревато конфликтом с сервисом бронирования, а куда пойти клиенту завтра, если этого сервиса нет? Ответ – в ту же ФАС или в прокуратуру – защитников транснациональной компании не устраивает: "Мелкому отелю, условно ИП Пупкин, на ФАС плевать с большой колокольни. Завтра, если даже ФАС займётся его делом, он будет ИП Хрупкин", – так попытался объяснить корреспонденту Царьграда механику недобросовестного бизнеса эксперт отрасли, пожелавший, правда, остаться анонимным. Однако другие эксперты с этим мнением не согласны, указывая, что, даже если учитывать недобросовестность российских коммерсантов как значимый фактор, "столкновение с ФАС для этого бизнеса будет страшнее пожара". Иначе говоря, у российских органов государственной власти достаточно полномочий и возможностей, чтобы справиться со злоупотреблениями. И, будем надеяться, достаточно политической воли, чтобы последовательно призывать западные компании к порядку.
Один из самых эмоциональных комментариев в социальных сетях оставил эмигрировавший в Италию журналист Андрей Мальгин:
…WhatsApp – штраф 4 миллиона рублей; Facebook – штраф 15 миллионов рублей (повторно); Twitter – штраф 17 миллионов (повторно); Booking.com – штраф 1,3 млрд рублей. Они не хотят никого отключать. Они хотят, чтобы сами ушли. Им нужна пустыня.

Что с того

"Им", конечно, не нужна "пустыня". "Им", то есть России и русским людям, государству и народу, нужно, чтобы работающие в России западные компании строго соблюдали русские законы, не пытались, нарушая эти законы, ссылаться на правила, существующие на Западе, а также не мешали развитию русской индустрии.
Сегодня сказанное исполняется далеко не в полной мере. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить о блокировке Google аккаунта телекомпании Царьград на YouTube и о последующем поведении этой корпорации. Несмотря на то что российский суд уже вынес решение в пользу граждан России, потребовавших восстановления своих прав, несмотря на то что Царьград одержал победу в арбитражном суде, Google продолжает затягивать дело и даже переходит к шантажу в отношениях с Царьградом и государством Российским.
Конечно, было бы прекрасно, если бы после всех законных процедур, штрафов и судов западные корпорации в России начали соблюдать порядок. Однако ожидать, что они добровольно и с песней согласятся со всеми требованиями русских законов и перестанут работать проводниками разрушительных для России идей и практик, было бы наивно.
В конечном итоге России необходимо масштабное замещение всех или, по крайней мере, большинства западных сервисов и поставщиков IT-услуг на отечественные. Это в равной степени касается площадок для работы СМИ, в том числе телекомпаний, социальных сетей и бронирования номеров в гостиницах.

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