Сказал два слова вслед Лаврову: Глава МИД Венесуэлы поблагодарил за "экстраординарный визит брата"

Сегодня, 8 февраля, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса написал в своём Twitter трогательное обращение к российскому коллеге Сергею Лаврову.

В частности, Арреаса поблагодарил по-русски министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Напомним, накануне Лавров прибыл в Каракас. С главой государства обсудили сотрудничество России и Венесуэлы, а также поговорили о защите "многосторонних подходов и Устава ООН".

Хорхе Арреаса отметил, что это был "экстраординарный визит брата".

"Bol'shoye spasibo!!" - написал Арреаса в микроблоге.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые почти за 10 лет приехал в Венесуэлу. Сразу по прибытии в Каракас он успел только поздороваться с главой МИД Венесуэлы, как сразу увидел направляющихся к нему танцоров. Две пары исполнили для Лаврова национальный танец - хоропо.