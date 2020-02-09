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Сказал два слова вслед Лаврову: Глава МИД Венесуэлы поблагодарил за "экстраординарный визит брата"

09 февраля 2020, 10:54  •  33 • Политика
Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну. После того как глава российского МИД покинул Боливарианскую Республику, Хорхе Арреаса сказал ему два слова: "Большое спасибо". И подчеркнул, что это был "экстраординарный визит брата".
Сегодня, 8 февраля, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса написал в своём Twitter трогательное обращение к российскому коллеге Сергею Лаврову.
В частности, Арреаса поблагодарил по-русски министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Напомним, накануне Лавров прибыл в Каракас. С главой государства обсудили сотрудничество России и Венесуэлы, а также поговорили о защите "многосторонних подходов и Устава ООН".
Хорхе Арреаса отметил, что это был "экстраординарный визит брата".
"Bol'shoye spasibo!!" - написал Арреаса в микроблоге.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые почти за 10 лет приехал в Венесуэлу. Сразу по прибытии в Каракас он успел только поздороваться с главой МИД Венесуэлы, как сразу увидел направляющихся к нему танцоров. Две пары исполнили для Лаврова национальный танец - хоропо.

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