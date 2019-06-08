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Сказ о том, как русофоб у русофоба речь украл

08 июня 2019, 09:54  •  84 • Аналитика
Продолжают греметь орудия на Донбассе, а украинские политики продолжают делать противоречивые изменения. Из-за того, что в самом Киеве так и не определятся, мира хочет новая власть или войны, порой начинает казаться, что есть какие-то изменения по сравнению с предыдущим курсом. Но следующий шаг дает понять: изменений на самом деле нет. За одним исключением: поменялась фамилия главного человека, который с 20 мая несет ответственность за продолжающуюся преступную войну.




Первый визит


Первым зарубежным визитом Владимира Зеленского в статусе нового президента Украины стала поездка в Брюссель. Учитывая мечты киевских политиков о вступлении в ЕС и Североатлантический альянс, весьма характерно, что именно в «столицу НАТО» и направил свои стопы новый глава государства — выразить верность «сюзерену». Там Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с возглавляющим Еврокомиссию Жаном-Клодом Юнкером, а также главой Европейского Совета Дональдом Туском.


В Брюсселе из уст Зеленского не прозвучало ничего нового. Фактически то же самое европейцам, а вместе с ними всей мировой общественности приходилось слышать и от предыдущего украинского президента, Петра Порошенко. Все те же слова о том, что курс Киева в НАТО неизменен, что необходимо проводить совместные с альянсом военные учения в акватории Черного моря, что Украина ждет материальной помощи от западных партнеров, а также ужесточения антироссийской политики.

Кто у кого речь сплагиатил?


Особо «пламенными» словами Зеленский разразился в ходе встречи с Дональдом Туском. Он представил себе Украину в составе Европейского союза и сказал, что это — «смерть российского имперского проекта». Это, по его словам, «мощный удар по российскому авторитаризму» и даже «путь к демократическим переменам» и в России, и на остальном постсоветском пространстве». Причем читал он свою речь по бумажке.

Впрочем, его ли это речь? Из окружения предшественника Зеленского, Петра Порошенко, прозвучало обвинение в плагиате. Оказывается, вся эта словесная мишура про российский авторитаризм и удар по нему слово в слово скопирована из речи Порошенко, которую тот произнес в ходе съезда партии «Европейская солидарность».

Окружение Зеленского сочло это «диверсией» и заявило о начале расследования инцидента. Тут, однако, и без расследования ясно, что одни и те же люди готовили выступления для Порошенко, а теперь стряпают их и для Зеленского.

Сам Порошенко попытался несколько разрядить ситуацию. Он подтвердил: действительно, речь, зачитанная Зеленским, ранее «родилась» в его кабинете. При этом он одобрил и сам факт визита в Брюссель, и такой «плагиат». Мол, что это означает совпадение позиций в отношении сотрудничества с ЕС и НАТО.

«Красные линии» по воде


В окружении Зеленского нашли политическое оправдание случившемуся. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что у ее шефа — такая же позиция, как и у Порошенко. По ее словам, Крым и Донбасс — это Украина, и это — «красные линии».

При этом Мендель отметила, что предыдущая власть за пять лет не смогла ничего сделать, а новая намерена что-то сделать.

Выходит, мы слышим все те обещания: вернуть Крым, вернуть Донбасс.

Какими методами «возвращают» Донбасс, мы прекрасно видим. Обстрелы не только продолжаются, но и усиливаются. Украинские каратели обстреляли даже фонарики, которые были запущены в ДНР 1 июня, в День защиты детей, в память о погибших маленьких жителях Донбасса. Кроме того, мусульманский праздник Ураза-байрам в Донецке омрачился обстрелом единственной в городе мечети (только чудом никто не погиб и не пострадал).

Что же касается Крыма, то против него просто так применить силу не удастся. Это отлично понимал Порошенко, понимает и Зеленский. Рисование «красных линий» по воде Черного и Азовского морей выглядит в сложившейся ситуации попросту нелепо.


Трудно, однако, предположить, что это нелепое занятие прекратится. Как и война на Донбассе, где «красная линия» оборачивается красной кровью. И продолжат звучать с трибун популистские речи — и для внутреннего, и для внешнего пользования, сворованные у предыдущей команды или попросту писанные по одному и тому же шаблону. Разве что в них добавят яркой мишуры о необходимости мира.
Елена Громова

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