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Скатертью дорога
06 августа 2018, 21:39 • 96 • Карикатуры
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключает, что кабмин может рассмотреть вопрос о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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