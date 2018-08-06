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Скатертью дорога

06 августа 2018, 21:39  •  96 • Карикатуры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключает, что кабмин может рассмотреть вопрос о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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