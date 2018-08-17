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Скарлетт Йоханссон стала самой богатой актрисой Голливуда

17 августа 2018, 02:39  •  30 • В мире
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых голливудских актрис.
Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2018 года возглавила голливудская суперзвезда Скарлетт Йоханссон. Она заработала более 40 млн долларов.
Об этом говорит свежий рейтинг журнала Forbes, который подсчитал доходы актрис. Так, за 12 месяцев актриса, которой всего 33 года, заработала 40,5 млн долларов. Большую часть дохода ей принесла кинофраншиза «Мстители».
Второе место занимает Анджелина Джоли, которая за год заработала 28 млн долларов. Любопытно, что ведущая сейчас бракоразводный процесс с Брэдом Питтом Джоли требует с него алиментов на содержание детей. На третьем месте еще одна бывшая жена Брэда Питта - Дженнифер Энистон. Ее доход составил 19,5 млн долларов.
Рейтинг считал заработки с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года. Суммарно десятка самых высокооплачиваемых актрис заработала по итогам этого периода почти 190 млн долларов.

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