Сканер безопасности: в России разработали технологию для упрощения контроля за перевозом взрывчатых веществ

Российская компания создала устройство, которое умеет определять содержимое любых веществ внутри закрытых упаковок. Как полагают разработчики, после его внедрения в России могут снять запрет на провоз жидкости в ручной клади в самолётах, но только после появления аппарата на всех транспортных объектах. В настоящее время в ряде аэропортов мира уже используются 3D-сканеры, позволяющие распознавать взрывчатку в багаже.

В России разработали сканер безопасности, благодаря которому у пассажиров может появиться возможность провозить жидкости в ручной клади в самолётах. Об этом РИА Новости сообщил президент некоммерческого партнёрства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

«Компания «Ратэк» занимается проектом по созданию системы, которая на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. Для жителей страны это означает отказ от запрета на провоз жидкости и других веществ в самолётах, поездах и других местах массового скопления людей. Эта технология сильно упростит контроль за перевозом взрывчатых веществ», — заявил Макаров.

Он добавил, что снятие запрета на провоз жидкостей возможно только после того, как на всех транспортных объектах будет заменено старое оборудование, отвечающее за безопасность.

«Для этого надо заменить существующие решения на новые, а это значит, нужно найти финансовые ресурсы, которые позволили бы аэропортам, портам и вокзалам это сделать. Это, скорее, связано уже не с технологическими проблемами, а с бюджетом и желанием их решать», — добавил руководитель рабочей группы SafeNet НТИ.

По его словам, проект уже получил одобрение со стороны регуляторов, новинка уже работает в аэропорту Внуково, ведётся разработка решения для использования на станциях Петербургского метрополитена.

«Уже сейчас система используется за границей, в Чили, для выявления количества меди в руде, которая идет по транспортёру. Мы можем уже сейчас по грузовику, который проезжает под специальной рамкой, понять, сколько находится в его кузове кадмия, никеля, железа и других веществ», — констатировал Макаров.

Обратим внимание, что летом 2018 года в аэропорту Домодедово был установлен высокоскоростной 3D-сканер с объёмной компьютерной томографией, который способен автоматически распознавать взрывчатку в багаже пассажиров.

Аналогичные системы также применяются в других странах мира — Великобритании, США, Австралии, Турции, Сингапуре. Так, в июне стало известно, что администрация лондонского аэропорта Хитроу потратит £50 млн на закупку оборудования для 3D-сканирования багажа. Как отмечал премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, соответствующие системы должны быть установлены во всех главных аэропортах страны до конца 2022 года.

«Нынешние правила авиабезопасности доставляют неудобство пассажирам»

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов выразил надежду на успешную реализацию проекта нового сканера, которая поможет изменить существующие порядки в авиационной безопасности, касающиеся запрета провозить жидкости в багаже.

«На сегодняшний день не существует приборов, способных отличить чистую воду от жидкого взрывчатого вещества. И это, конечно, приносит неудобство пассажирам. Каждый, кто летает, испытывает неудобство, не имея возможности взять с собой питьевой воды в полёт», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, разработка сделает более комфортным пребывание как пассажиров, так и членов экипажей во время авиаперелётов.

«Если это оборудование будет внедрено в практику, оно даст возможность свободно вздохнуть пассажиру и иметь при себе бутылку питьевой воды. Кстати говоря, медики рекомендуют пить больше жидкости не только пилотам, но и пассажирам. Потому что, когда человек летит, он дышит абсолютно сухим воздухом, так как питание воздухом системы кондиционирования производится через авиадвигатели, где температура достигает тысячи градусов. А сухой воздух, как известно, не добавляет здоровья организму», — указал он.

В свою очередь, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов более сдержанно прокомментировал новейшую разработку сканирования веществ. По его словам, вопрос массового запуска такого оборудования потребует достаточного количества времени.

«Также есть опасения насчёт того, насколько точно данный аппарат будет выявлять взрывчатые вещества, поскольку нельзя допустить возможность даже малейшей ошибки, поэтому в массовое использование оно должно поступить только после тщательной проверки. Тем не менее мы достаточно скептически относимся к тому, чтобы пересматривать вопрос провоза жидкостей», — подчеркнул он в беседе с RT.