Скандалы, интриги, расследования: Юрий Ганус уволен из РУСАДА

Как и ожидалось, Юрий Ганус отправлен в отставку с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Причиной стали результаты независимого аудита, которые удивили учредителей и набсовет организации.

После криков о том, что всё пропало и будет только хуже, хотелось бы посмотреть, что в действительности нас ожидает из-за смены руководителя столь важной структуры. Во-первых, и это самое важное, в операционную деятельность РУСАДА никто не вмешивался и не вмешивается. Более того, вопреки опасениям теперь уже бывшего гендира, даже исполняющим обязанности сейчас назначили действующего юриста РУСАДА, то есть человека из команды Гануса, полностью погруженного во все процессы. Одна из причин, по которой это сделано - чтобы обеспечить непрерывность той самой операционной деятельности, которая нареканий ни у кого не вызывала и не вызывает.

Об этом мне говорил и глава ОКР Станислав Поздняков, с которым мы не так давно встречались и обсуждали, в том числе и этот вопрос. "Для нас абсолютным приоритетом является независимость операционной деятельности РУСАДА. Поэтому все аспекты данного отчёта никак не касаются ни процесса тестирования, ни процесса сбора или планирования, а также, что самое важное, процессов дознавания. Аудит проверял только финансово-хозяйственную сторону управления топ-менеджмента РУСАДА. Это две принципиально разные вещи", - отметил тогда Поздняков. В итоге вся работа будет вестись в соответствии с тем, как само РУСАДА ее предполагает. Далее само же РУСАДА в течение полугода на конкурсной основе выберет нового генерального директора. Обычная процедура, если оставить за скобками самопиар Гануса.

Во-вторых, это сделано, чтобы не вводить человека извне и избежать даже малейших намеков на попытку перевести РУСАДА под внешнее управление, на что так старательно указывает сам Ганус и что он постоянно доводит до ВАДА. В-третьих, для того, чтобы исправить все те нарушения, которые генеральный директор, согласно отчету, допустил. От того, что риторика Гануса размывает суть происходящего, факты нарушений никуда не исчезают. Поэтому действующий сотрудник РУСАДА — самый адекватный и логичный вариант. Таким образом принятое решение общего собрания учредителей — по сути юридическая формализация решения набсовета РУСАДА, а набсовет —это орган независимый, и убедить его в своей правоте Ганус не сумел. Если вдруг вы забыли, то напомню, что из 7 членов шесть проголосовали за его отставку. В итоге мы имеем нарушения в финансовой деятельности РУСАДА, они для всех очевидны и ответственность за них несет персонально генеральный директор организации.

А генеральный директор вместо конструктивного диалога устроил очередной эмоциональное шоу вокруг собственной персоны, намекнув даже на то, что с ним что-нибудь может произойти, и это явно будет не по его воле. Столь резкие эмоциональные скачки не оставили учредителям никакого выбора, ведь говорить и дискутировать нужно уравновешенно и аргументированно, а вместо этого покидающий свою должность функционер старательно уводил суть обсуждения от своих "косяков" в сторону якобы имеющей место личной атаки на него как на поборника правды и справедливости. В итоге это все вылилось в открытый конфликт с учредителями, которым Ганус, по сути, отказал в праве проверять свою деятельность.