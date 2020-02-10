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Скандальный звон: в России предложили наказывать за семейные дебоши

10 февраля 2020, 22:39  •  71 • Политика
В проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагают внести ответственность за семейно-бытовое дебоширство. К нему будет относиться любое «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме». Соответствующую поправку (документ есть в распоряжении «Известий») Совет Федерации в ближайшее время направит в Минюст. Согласно инициативе, нарушителям будет грозить штраф, обязательные работы или даже административный арест. В ведомстве «Известиям» сообщили, что знают об инициативе и уже работают над ней. Политики и эксперты в целом поддержали проект, однако отметили необходимость его доработки. При этом юристы считают, что штрафы должны быть значительно меньше предложенных сенаторами.

Погода в доме

В Совфеде обсудили 66 поправок к проекту КоАП. Все инициативы комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в ближайшее время направит в Минюст. Среди прочего было предложено изменить статью о мелком хулиганстве. Ее хотят дополнить нормой о семейно-бытовом дебоширстве — под ним авторы документа понимают «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме». В случае принятия поправки виновнику может грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс., обязательные работы на срок до 40 часов или административный арест на 15 суток. В обосновании к документу уточняется, что ответственность дебоширов в публичных местах уже установлена, однако ее необходимо распространить и на личное пространство. В Минюсте «Известиям» сообщили, что уже знакомы с инициативами и сейчас их прорабатывают.
Справка «Известий»
Понятия «семейно-бытовое дебоширство» и «семейно-бытовое насилие» взаимосвязаны.
Семейно-бытовое дебоширство — нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями, совершенными в их жилище (крики, оскорбления, психологическое воздействие), в то время как семейно-бытовое насилие — умышленный поступок, причиняющий или содержащий угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащий признаки административного правонарушения или уголовного преступления.
— Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать. Мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе и моральному, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Тема домашнего дебоширства особенно актуальна в России, уверен и член комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов. Полиции и соцслужбам следует заниматься профилактикой проблемных семей, считает он.
— Правоохранительные органы, как правило, не реагируют на жалобы о домашних конфликтах, а если и приезжают на место вызова, им часто не открывают дверь. Существующие нормы не решают проблемы. В целом я поддерживаю поправку, но не думаю, что эта мера будет эффективна из-за неясности формулировки, — сказал «Известиям» сенатор.
В России уже существует много нерабочих административных норм, подчеркнул сенатор. В качестве примера он привел положения о выгуле собак в неположенном месте или нарушении тишины в ночное время. За эти нарушения, по его словам, почти никто не несет ответственность, потому что вину человека в этом случае сложно доказать.

Черновой вариант

Одной нормы о семейно-бытовом дебоширстве недостаточно — необходимы профилактические меры для борьбы с домашним насилием, которые, например, прописаны в законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом «Известиям» заявила член комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
— Административный кодекс предусматривает санкцию за совершенное правонарушение, а наш законопроект (о профилактике семейно-бытового насилия. — «Известия») дает возможность избежать наступления серьезных правовых последствий и вреда здоровью, — отметила депутат.
Инициатива о дебоширстве вполне актуальна в контексте горячих дискуссий о домашнем насилии, считает член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Артем Кирьянов. Норма будет регулировать «громкие конфликты».
— Поправка позволит поставить на место человека, систематически бушующего дома. Хорошо, что это будет прописано в федеральном кодексе, ведь полиция в регионах работает по-разному. Теперь в случае бездействия можно будет обращаться в прокуратуру и заставлять правоохранителей выполнять соответствующие функции, — заявил «Известиям» Артем Кирьянов.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Хотя проблемы, существующие за закрытыми дверьми, конечно, трудно регулировать, у каждого жильца должна быть возможность повлиять на ситуацию. Ведь громкие семейные конфликты в многоквартирных домах омрачают жизнь не только их участникам, но и соседям, считает член ОП.
В экспертной среде сторонников нововведения оказалось немного. Так, по мнению адвоката МКА «Клишин и партнеры» Владимира Энтина, с юридической точки зрения определение термина «семейно-бытовое дебоширство» вызывает много вопросов.
— Придумывать то, что не имеет конкретной цели и не выделяется из всех других подвидов насильственных действий, — это по меньшей мере несерьезно и юридически выглядит весьма спорным. Пока создается впечатление, что это поправка ради поправки, — сказал «Известиям» эксперт.
Инициатива расширяет возможности полиции в борьбе с семейными конфликтами, однако денежные санкции завышены.
— Административный штраф для некоторых регионов неподъемный. Нужно учитывать, что часть населения зарабатывает около 15 тыс. в месяц, поэтому сумма взыскания не должна превышать 1,5 тыс. рублей, — заявила «Известиям» специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Предлагаемые изменения и новации могут навредить семейным отношениям, считает юрист кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие» Владимир Гардер. Он уверен, что для защиты «семьи, материнства и детства достаточно имеющихся механизмов в рамках действующего законодательства». Более того, эксперт кризисного центра отметил, что для решения проблемы семейного насилия требуется активная поддержка со стороны государства, а карательные меры лишь усугубят ситуацию.

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