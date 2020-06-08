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Скандальный закон о едином регистре пропал в дебрях баз данных: есть три версии потери

08 июня 2020, 19:00  •  75 • Политика
Граждане, взволнованные принятием закона о едином регистре с личными данными жителей России, получили взаимоисключающие ответы из управления президента. Если сложить версии, получится, что скандальная норма потерялась в дебрях баз данных. Более того, есть ещё и третий вариант развития событий, представленный ранее Никитой Михалковым.
Порядка 60 тысяч писем, по словам источников Царьграда, были направлены в администрацию президента России по следам скандальных обсуждений закона о едином регистре. Главный вопрос был связан с безопасностью личных данных граждан России - как известно, единый регистр должен объединить огромный массив информации, и пока мы не можем с точностью говорить, что сведения будут защищены. Дело в том, что сбором будут заниматься гражданские люди, а не специалисты в погонах. Словом, вопросов слишком много, и норма смутила даже часть депутатов Госдумы.
На прошлой неделе люди стали получать ответы на свои запросы. И вопросов в этой связи стало ещё больше. Дело в том, что граждане получили два варианта ответов из управления президента России по работе с обращениями, оформленных одной датой - 3 июня, но с разным содержанием. В одной версии говорилось:
"Сообщаем, что Федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" подписан Президентом Российской Федерации и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru/".
В другой версии говорилось, что ответить по существу, развеяв опасения граждан, управление не может:
"Так как законопроект №759897-7 "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации" на рассмотрение Президенту Российской Федерации пока не поступал".
К слову, в последнем выпуске "Бесогона" режиссёр Никита Михалков и вовсе заявил, что президент России Владимир Путин наложил вето на эту скандальную норму, вызвавшую опасения людей. Таким образом, есть уже три версии развития событий. Добавим, оба варианта ответов на запросы граждан есть в распоряжении Царьграда.

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