Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
Главная / Политика

Скандальный украинский депутат замахнулся на российские земли

14 мая 2021, 18:15  •  169 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Соратник Порошенко объявил, что на Кубани какие-то не те песни, села и фамилии
Русская Кубань должна принадлежать Незалежной. Об этом заявил в эфире "4 канала" украинский депутат-"хамелеон", меняющий партии как перчатки, Алексей Гончаренко, ныне являющийся членом партии Петра Порошенко "Евросолидарность".
Главный возмутитель порядка в ПАСЕ, лишенный в апреле на три месяца права голоса, возмутился тем фактом, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами. В ответ пан Гончаренко предложил "напомнить" о том, что "еще 100 лет назад" на Кубани говорили на мове. Депутат Верховной рады убежден, что это "украинские этнические земли", которые были отрезаны от соборной "волею судьбы".
"Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни – и по фамилиям, и по песням, и по культуре, – они выглядят иначе", – полагает специалист по резиновым изделиям в ПАСЕ.
По его словам, Кубань с ее селами и станицами "больше выглядит как Украина".
Отметим, что пан Гончаренко замахивается на российский регион уже не в первый раз. Он явился инициатором создания в стенах Рады осенью 2019 г. межфракционного объединения, которое поставило себе цель вернуть жителей Кубани в этническое культурное украинство.
Осталось проверить, как этого гражданина могут встретить кубанцы, появись он там с этими его фантазиями. Как встречали одессита Гончаренко крымчане весной 2014-го, помнит ютуб-канал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
14 мая 2021, 00:50
Запрещённая речь Мишустина: "Прогрессивку" попытались замолчать
14 мая 2021, 16:25
Скандал вокруг Врбетице получил неожиданный поворот. Под подозрением сама Чехия
14 мая 2021, 00:50
А банкоматов просто нет: Пенсию будут перечислять только на карточки на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
09 мая 2021, 18:10
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
09 мая 2021, 01:40
"Злость переполняет": ВСУ убили старика в преддверии Дня Победы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.