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Скандальный манифест музыканта в Ельцин Центре оценил Хомяков: "Сказал то, что думают все"

26 октября 2021, 17:35  •  45 • Политика
Скандальный манифест музыканта Вадима Самойлова в Ельцин Центре оценил Владимир Хомяков. Артист резко высказался об усиливающихся в России либеральных взглядах и извращенцах, а также обвинил Ельцин Центр в антигосударственной пропаганде: "Сказал то, что думают все".
В Екатеринбурге на 60 закрытых площадках проходил фестиваль "Уральская ночь музыки". Не обошлось без громкого скандала, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
Среди прочих площадок был и Ельцин Центр, на сцену которого, в частности, вышел музыкант, основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Он неожиданно выступил с жёстким манифестом.
Артист резко высказался об усиливающихся в нашей стране либеральных взглядах и извращенцах, а также обвинил Ельцин Центр в антигосударственной пропаганде. Самойлов добавил, что любит и приветствует только тех, кто болеет за единую и сильную Россию.
Позже на сайте Ельцин Центра появился официальный ответ. Руководство подчеркнуло, что намерено сохранить за собой право разорвать отношения с организаторами фестиваля и что солисту "Агаты Кристи" в учреждении больше не рады.
Ситуацию в эфире программы прокомментировал обозреватель "Первого русского" Владимир Хомяков. Он сравнил высказывание Самойлова с известным афоризмом "А король-то голый!".
Он не смог сдержаться и сказал то, что думают все. Что такие не совсем адекватные организации, как Ельцин Центр и, например, гей-клубы, конечно, имеют право на существование, но почему за государственный счёт? И почему они занимаются тем, что подрывают устои государства? - обратил внимание эксперт.

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