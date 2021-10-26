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Скандальный манифест музыканта в Ельцин Центре оценил Хомяков: "Сказал то, что думают все"
26 октября 2021, 17:35 • 45 • Политика
Скандальный манифест музыканта Вадима Самойлова в Ельцин Центре оценил Владимир Хомяков. Артист резко высказался об усиливающихся в России либеральных взглядах и извращенцах, а также обвинил Ельцин Центр в антигосударственной пропаганде: "Сказал то, что думают все".
В Екатеринбурге на 60 закрытых площадках проходил фестиваль "Уральская ночь музыки". Не обошлось без громкого скандала, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
Среди прочих площадок был и Ельцин Центр, на сцену которого, в частности, вышел музыкант, основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Он неожиданно выступил с жёстким манифестом.
Артист резко высказался об усиливающихся в нашей стране либеральных взглядах и извращенцах, а также обвинил Ельцин Центр в антигосударственной пропаганде. Самойлов добавил, что любит и приветствует только тех, кто болеет за единую и сильную Россию.
Позже на сайте Ельцин Центра появился официальный ответ. Руководство подчеркнуло, что намерено сохранить за собой право разорвать отношения с организаторами фестиваля и что солисту "Агаты Кристи" в учреждении больше не рады.
Ситуацию в эфире программы прокомментировал обозреватель "Первого русского" Владимир Хомяков. Он сравнил высказывание Самойлова с известным афоризмом "А король-то голый!".
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