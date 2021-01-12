Скандальные реплики Лукашенко в интервью Аскер-заде – «черная метка», выданная главе Белоруссии в Кремле?

В вышедшем 10 января на канале «Россия» интервью Наиле Аскер-заде президент Белоруссии Александр Лукашенко прозвучали компрометирующие реплики. Комплиментарная команда на этот раз не вычистила материал перед показом. Перед зрителями Батька предстал как безответственный водитель и «отвратительный пациент», рассуждающий про «понюхать».

Телеведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде взяла интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обычно елейный выпуск программы «Действующие лица» на этот раз получился не «вылизанным». В передаче осталось много такого, чего в подобном интервью нельзя было ожидать. А после некоторые острые моменты «посеяли» в соцсетях в гротескном виде. В братской республике за подробное и схлопотать можно.

Фильм вышел после того как президент Белоруссии фактически на год отложил конституционное голосование, а значит продлил своё правление. Это стало обманом не только граждан его страны, но и президента России. Ведь именно в нашей стране его по факту поддержали во время выступлений оппозиции. Действия Владимира Путина выглядели логичными в ожидании ухода Лукашенко для обеспечения преемственности власти и поддержания стабильности в дружеской стране. А по факту Александр Лукашенко в очередной раз обманул руководство России, чтобы удержаться на троне. Так же как ранее с шантажистскими претензиями о необходимости удержания низких нефтяных цен, так же как с реэкспортом креветок и прочей европейской санкционки. Похоже, фильм с такими сигналами - это некая ответочка строптивому батьке.

Итак по очереди.

Фильм получился насыщенным – белорусский лидер устроил Аскер-заде экскурсию по своей резиденции, прокатил на машине, сводил на хоккей и угостил блинами. А также представил своего сына и наследника – прежде роль 16-летнего Коли обычно сводилась к тому, что он стоял и молчал с важным видом.

Аскер-заде, выпускающая официозные интервью с первыми лицами, не из тех журналистов, которые любят «скандалы, интриги, расследования». Вероятно, потому её и подпустил к себе и к своей семье осторожный Лукашенко. Вот только вышло в итоге совсем наоборот. В передаче Аскер-заде прозвучали такие откровения, которые уместнее смотрелись в какой-нибудь программе Андрея Малахова.

Не пьет, но закусывает

Складывается впечатление, что привыкшая лить с экрана елей Наиля в этот раз словно специально старалась поставить всё так, чтобы Лукашенко «расчехлился» по полной. При этом сама она вроде бы ничего и не делала, просто позволяя эксцентричному Батьке говорить и действовать. А он был и рад.

Взять хотя бы подбор декораций. Видимо, для подчеркивания «народного» образа Лукашенко, для беседы была выбрана кухня, в углу которой стоит обычная каменная печка с лежанкой, завешенной простой гардиной. С трудом верится, что глава Белоруссии проводит ночи на ней. По крайней мере, на других кадрах резиденция Лукашенко больше напоминает дворец, а не избушку. Вот и свитер, в котором Лукашенко словно старается быть похожим на вернувшегося с заработков в России строителя из Бобруйска, выглядит скорее как бутафория. В общем, Станиславский бы точно знал, что сказать в такой ситуации.

Или возьмём сцену, где Лукашенко демонстрирует Аскер-заде свой рабочий кабинет, с рисовкой предлагая ей «хоть прямо сейчас» позвонить Владимиру Путину. И Наиля принимает пас, тут же интересуясь, как Лукашенко общается с российским президентом. А тот в ответ на голубом глазу рассказывает, что может даже перейти на повышенный тон и вообще поссориться, потому что, мол, среди близких друзей так принято. Как то сразу вспоминается басня про слона и моську.

А вот и вовсе хохма. Обсуждая то, как Лукашенко перенёс коронавирус (существование которого вообще изначально вообще отрицал, не соглашаясь объявлять в стране карантин), Аскер-заде поинтересовалась, послушный ли пациент Александр Лукашенко. В ответ Николай Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом, отвратительным просто». Пояснив, что тот «отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии».

Другого способа подчеркнуть самодурство белорусского президента было бы сложно найти, даже если постараться. Немудрено, что в сети тут же появились злые остроты – дескать, ну мы же говорили, что Лукашенко как пациент совершенно безнадёжен и лечить его нужно только принудительно…

Впрочем, он и сам отжигал вовсю. Поинтересовавшись за столом у Аскер-заде будет ли она чай «или еще что» дополнил фразу неоднозначным комментарием. Александр Лукашенко: «Я-то пьяным никогда не бываю и за руль никогда не сажусь. Даже если понюхаю». В сети вырезали ролики с акцентом на последнее слово. Вышло двусмысленно.

В интервью Александр Грегорьевич не стал распространяться о том, что нельзя нюхать – спиртное или что-то ещё. Скорее всего, имелось ввиду иносказательно «пригубить немного». Правда, Лукашенко признался, что сам вообще не пьёт алкоголь, потому как у него отсутствует фермент, необходимый для переработки спиртного. Потому он предпочитает воздерживаться от употребления крепких напитков. Исключением, как заметил Лукашенко, являются встречи с другими государственными лидерами или мероприятия в женском коллективе.

По словам Лукашенко, это у него якобы наследственное. Тогда как медики в своих комментариях в соцсетях заметили: да, непереносимость алкоголя бывает врождённой, как, например, у жителей Крайнего Севера. У представителей же славянских народов потеря фермента чаще происходит в индивидуальном порядке после наступления алкозависимости. А другие вспомнили, что в прежние годы Лукашенко был мастак опрокинуть стакан.

Были и другие накладки. Лукашенко сел за руль «Мерседеса» (признался, что сам очень любит водить) – и не пристегнулся. На вопрос, не устал ли быть президентом, недвусмысленно ответил, что на такой работе «остановиться невозможно» и приходится быть, как белка в колесе, пока «не скопытишься». Так что же там с готовностью передать власть, Александр Григорьевич, опять уловки? Кроме того, многих зацепил такой эпизод: Лукашенко с гневом рассказывает про оппозицию, которую финансируют из-за рубежа, а потом трогательно сажает на стол посреди тарелок гламурного белого шпица. Батька добрый, Батька животных обожает…

Сам себя закопал

На первый взгляд, ну и что тут такого? С подобной показной задушевинкой всегда снимают сюжеты про сильных мира сего. Взять хотя бы пресловутый фильм о Ельцине, где Эльдар Рязанов, будучи у того в гостях, ахал, удивляясь, что у президента, словно у простого слесаря, их кухонной табуретки торчит гвоздь. Есть только одно «но»: для подобных восторгов герой должен обладать положительным имиджем. А у Лукашенко с этим сейчас беда. И потому его откровения тут же стали поводом для мемов.

Потому складывается впечатление, что всё это было не случайно. Аскер-заде уже собаку съела в пиаре, зная, что стоит показывать, а что нет. И самое главное – все самые острые моменты практически сразу же оказались «посеяны» в соцсетях. Одна Наиля опубликовала у себя в Инстаграме десять постов! Тем самым интервью Лукашенко вызвало в Интернете огромный резонанс вовсе не положительного характера.

Как уже говорилось, в братской республике за подобное и схлопотать можно. Будь фильм сделан на заказ из Минска, все острые моменты из него бы убрали. Кроме того, для Аскер-заде, которую связывают с банкиром Костиным, Лукашенко – заказчик третьестепенный. Другое дело, если «сценарий» писался в Москве.

Почему нет? Для Кремля Батька сегодня уже никто. В особенности после того как он фактически на год отложил конституционное голосование, продлив своё правление и тем самым обманул не только граждан его страны, но и президента России. Ведь именно в нашей стране его по факту поддержали во время выступлений оппозиции. Это выглядело логично в ожидании скорого добровольного ухода Лукашенко для обеспечения преемственности власти и поддержания стабильности в дружеской стране. А по факту Лукашенко в очередной раз обманул руководство России, чтобы удержаться у власти. Также как ранее со своими шантажистскими претензиями о необходимости удержания низких нефтяных цен, так же как с реэкспортом креветок и прочей европейской санкционки.

Так что фильм Аскер-заде, в котором Лукашенко предстаёт абсолютным сумасбродом, а не уверенным в себе главой государства, выглядит как нельзя кстати. Аудитория «России 1» из числа лояльных власти россиян, поддерживавших Батьку в его борьбе с оппозицией, теперь может наверняка задуматься, правда ли нам нужен такой союзник и не пора ли ему уже на покой. В итоге действия Москвы против Лукашенко уже не будут выглядеть предательством. Интересно только, расшифровал ли сам Батька посланный ему сигнал?