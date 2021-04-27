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Скандального украинского делегата в ПАСЕ лишили слова на три месяца

27 апреля 2021, 18:10  •  196 • Политика
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ассамблея устала от регулярных антироссийских перформансов Гончаренко
Российская делегация в ПАСЕ во главе с Петром Толстым добилась таки отстранения от микрофона на долгий срок украинского скандалиста Алексея Гончаренко. Посланнику киевского режима в Ассамблее запретили открывать рот в организации в течении трех месяцев из-за его неадекватного поведения в ходе зимней сессии.
Об этом депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" сообщил в своем телеграм-канале.
"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", – написал пан Гончаренко.
Судя по всему, это наказание он заслужил за свой спич в адрес главы нашей делегации и другого ее представителя Леонида Слуцкого: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой, это там вы – граф Толстой, а вы здесь просто простой".
И ведь это еще не все. Любитель трясти в Ассамблее резиновыми перчатками также добавил, что на июнь перенесено рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Рика Демса. Она связана с недавним выступлением пана Гончаренко в организации, когда он махал там украинским флагом, якобы привезенным из Донбасса. Тогда же будет изучена жалоба из-за вопроса скандалиста канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о ее отношении к президенту РФ Владимиру Путину.
Данным феерическим выступлением пан Гончаренко отметился 20 апреля. В ходе того заседания украинцу Дамс не дал договорить и под бурные аплодисменты присутствующих евродепутатов отчитал аки мальчишку, который напроказничал в школе.
Сам Толстой поприветствовал решение ПАСЕ об отстранении "поджигателя" Одессы от права слова, назвав его справедливым.
"Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", – надеется российский депутат.
Он подчеркнул, что никому негоже оскорблять страну, ее граждан и президента.

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