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Скандальное заявление замглавы ЦБ используют против России

04 октября 2021, 18:50  •  324 • Политика
Автор чешского издания Info Карел Свобода обратил внимание на скандальное заявление о пенсионерах, озвученное замглавы ЦБ. Журналист полагает, что очередная пощёчина в адрес стариков явно играет не на руку Москве.
Скандальное заявление Сергея Швецова о пенсионерах в России вышло на международный уровень. В чешском издании Info отмечают, что пенсионеры являются значительной силой, "которой опасается Кремль".
Напомним, что после выборов Швецов публично заявил, что, по его мнению, помогать пенсионерам "поздно". "Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который, прежде всего, <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни", - сказал он.
Несмотря на извинения со стороны главы регулятора Эльвиры Набиуллиной за своего подчинённого, по мнению журналиста Карела Свободы, это не снимет накопившегося раздражения.
Он подчёркивает, что проблема пенсий в России стоит очень остро. Кроме того, она неизбежна. Поскольку пенсионеров в России миллионы человек, любое потрясение для стариков может сказаться и на власти в стране, прогнозирует он.

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