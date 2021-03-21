Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик

Скандальное интервью Бориса Ельцина, опубликованное в новом выпуске "Бесогона", поставило всех в тупик. Озадачил зрителей именно ответ Ельцина на вопрос, "хотел бы он стать президентом всего СССР".

В тупик поставила зрителей одна из передач режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон", в котором он вспоминает случай, произошедший с Борисом Ельциным. В частности, речь идёт о вопросе, который задал Ельцину корреспондент программы "Ельцин - Зиновьев".

"Я хочу задать прямой вопрос, - говорит ведущий передачи, - хотели бы вы, господин Ельцин, сменить на посту Горбачёва?"

Ельцин, как считают многие, слукавил, ответив отрицательно. На вопрос "почему", Ельцин ответил: "Будущее за Россией".

Ранее в "Бесогоне" Михалков показал страну в "лихие 1990-е", напомнив о предательстве Ельцина.