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Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик

21 марта 2021, 14:15  •  432 • Политика
Скандальное интервью Бориса Ельцина, опубликованное в новом выпуске "Бесогона", поставило всех в тупик. Озадачил зрителей именно ответ Ельцина на вопрос, "хотел бы он стать президентом всего СССР".
В тупик поставила зрителей одна из передач режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон", в котором он вспоминает случай, произошедший с Борисом Ельциным. В частности, речь идёт о вопросе, который задал Ельцину корреспондент программы "Ельцин - Зиновьев".
"Я хочу задать прямой вопрос, - говорит ведущий передачи, - хотели бы вы, господин Ельцин, сменить на посту Горбачёва?"
Ельцин, как считают многие, слукавил, ответив отрицательно. На вопрос "почему", Ельцин ответил: "Будущее за Россией".
Ранее в "Бесогоне" Михалков показал страну в "лихие 1990-е", напомнив о предательстве Ельцина.

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