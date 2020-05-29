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Скандальная писательница-русофобка поделила украинцев на категории

29 мая 2020, 13:55  •  13 • Украина

Одиозная украинская писательница Лариса Ницой обвинила украинцев в излишней толерантности к людям, которые «наезжают» на украинский язык. Соответствующий пост она разместила в четверг, 28 мая, на своей странице в соцсети.

«В том, что на украинский язык в Украине постоянно наезжают, — виноваты украинцы. Не медведчуки, рабиновичи, зеленские, разумковы. Украинцы виноваты, потому что позволяют топтать себя по голове разным пришлым и выродкам», — написала она.

Далее Ницой решила разъяснить, «как в первом классе», кто же в Украине разговаривает на русском языке.

В первой категории — украинцы, предки которых разговаривали на украинском. Но имперско-большевистско-советская власть так их затравила и дискриминировала, что они сдались.

«Они не выдержали давления. Они пытались выжить — и заговорили на русском. Они получили ​​глубокую психологическую травму, и до сих пор из ней не выбрались. Более того, не только они, но и их потомки говорят по-русски. Часть украинцев самостоятельно побороли эту травму, которая в науке название „постколониальный синдром“, а те, которые называют себя „русскоязычными укрАинцами“, не смогли. Эти травмированные украинцы нуждаются в психологической помощи специалистов», — написала Ницой.

Вторая категория, по ее словам, это приезжие, которые по разным причинам в разное время попали на Украину.

«Эти пришлые люди/работники/колонизаторы/захватчики поселились здесь, родили потомков и их потомки тоже говорят, что их родная речь — руская», — возмущается писательница.

Ницой считает, что эти две категории людей объединились и воюют против украинского языка, диктуя свои условия и навязывая правила.

«Долго еще украинцы будут плевать сами себе в лицо и позволять плевать на себя другим? Сколько будут еще украинцы позволять политикам драконить украинский народ разговорами о нашем украинском языке? Долго еще вы, украинцы, собираетесь терпеть эту болтовню, или господствовать нашему украинскому языку на нашей украинской земле?» — вопрошает Ницой.

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